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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan, Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin, yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Diken'de yayımlanan "Bana müsaade" başlıklı yazısıyla yazı yazmaya son verdiğini açıklayan Gültekin, neden aday olduğunu kaleme aldı ve "Türkiye’yi dört dönmesi, köşe bucak koşturması gerektiğini" ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gültekin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

'İKTİDAR ÜLKEYİ GASP EDİYOR'

İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek "Ben seçimleri dün yaptım" demek, "Benden başka ülkeyi kimse yönetemez" demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz.

'BU, BİR KİŞİYE 'TÜRKİYE SENDEN DAHA BÜYÜKTÜR' DEME MESELESİDİR'

İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye "Türkiye senden daha büyüktür" meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları 'erken seçim' görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

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levent gültekin Cumhurbaşkanlığı yazar erken seçim 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iktidar ülkeyi %52 oyla gasp ediyor öylemi sence %10 oy ile yönetim hdpye verilmeli siz ne yeyip ne içiyonuz
Biz ilk hamlemizi yaptık.. şimdi Cukka ittifaki düşünsün..
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