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Cumhuriyet Senatosu üyesi Yetiş, vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Senatosu üyesi Yetiş, vefat etti

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İsmail Yetiş, vefat etti.

Yetiş için yarın saat 11.00'de TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Yetiş'in cenazesi aynı gün Kocatepe Camisi'nde kılınacak cuma namazını müteakip cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1925 yılında Ankara'da doğan İsmail Yetiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1966-1975 yıllarında Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi olan Yetiş, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Cumhuriyeti Senatosu Ankara Üyesi İsmail Yetiş vefat

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