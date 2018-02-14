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Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 18:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’li Dağ ailesi, AK Parti’ye geçme kararı aldı.İlçenin kanaat önderlerinden Mehmet Sait Atilla’nın girişimleriyle HDP saflarından AK Parti’ye geçen Dağ ailesinin ileri gelenleri, Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı makamında ziyaret etti.

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’li Dağ ailesi, AK Parti’ye geçme kararı aldı.
İlçenin kanaat önderlerinden Mehmet Sait Atilla’nın girişimleriyle HDP saflarından AK Parti’ye geçen Dağ ailesinin ileri gelenleri, Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı makamında ziyaret etti. Bundan böyle AK Parti ile yol yürüyeceklerini belirten Orhan Dağ, "Bugünden sonra aile olarak AK Parti’de olacağız" dedi.
Belediye Başkanı Menderes Atilla da Dağ ailesine teşekkür ederek, "Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde oturan Dağ ailesi, yıllarca HDP’de siyaset yapıyorlardı. Bugün Orhan Dağ kardeşimin öncülüğünde bizleri ziyaret eden ailenin ileri gelenleri, AK Parti’ye katılım sağladıklarını ifade etti. Kanaat önderimiz Mehmet Sait Atilla’nın girişimleri ile bizimle yol yürümeye karar veren Dağ ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Atilla, Dağ ailesinin HDP’nin yanlış politikalarının farkına varmaları nedeniyle AK Parti’ye katıldığını da ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rüzgar dönünce yine dönerler..:)
Onlar için fark etmiyor ha akp ha pkk demisler yine sehitlerin kemikleri sızladı..
ahahahah buna da doğru yolu buldular kılıfı uydurulur.. yıllardır doğu akp ye verıyor zaten ha hdp ha akp aynı onlar için başka parti yok ki onlara..
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