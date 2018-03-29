Dağdelen: “Çözüm odaklı siyaset anlayışımızı sürdüreceğiz”

Yenidoğan Mahallesi esnafıyla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, şehir için çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Kırıkkale yönetim şehrin merkezi mahallelerinden Yenidoğan Mahallesi’nde ticaret yapan esnaf ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlik süresince esnafla birebir diyalog içinde olan Dağdelen, talepleri not aldı.

Şehirde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları hakkında konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, yürüttükleri çözüm odaklı anlayışı sürdürdüklerini söyledi. Engellilere yönelik sürdürdükleri engelli konuk evi projesinden bahseden Dağdelen, birkaç büyükşehirden sonra bu projeyi ilk uygulayan il olacaklarını belirtti. Dağdelen, şehrin turistik ve sportif açısından da çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.