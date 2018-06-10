ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bundan sonra darbe hevesinde şunu bilsinlerki 15 Temmuz'un sonuçlarından daha ağır bedellerle karşı karşıya kalırlar. Artık milletimiz uyandı. Ne darbeciye ne kalkışmacıya, bu vatanın aleyhinde olan terör örgütlerine bundan sonra hiç bir şekilde prim vermeyeceğini düşünüyorum." dedi. Destici, Çankaya Mahallesi'nde düzenlenen seçim çalışmalarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de darbelerin geride kaldığını düşündüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun darbe ile ilgili yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu: "Bu açıklama İçişleri Bakanımızdan geliyorsa mutlaka bununla ilgili elinde bir takım istihbarat bilgileri vardır diye düşünüyorum. Ciddiye alınması gerek. Açıklamasının içinde bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını ve bir daha darbe girişiminde bulunmaya kalkışacakların da muvaffak olamayacaklarını da söylüyor. Ben buna da yüzde yüz katılıyorum. Türkiye'de darbelerin geride kaldığını düşünüyorum. Esas geride kalacağı tarih 24 Haziran ve bu tarihte inşallah Cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanı seçimlerinde hem de milletvekilliği seçimlerinde seçimi kazandığında artık Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlayacak ve burada güçlü hükümet, yürütme ve Meclis ile bağımsız ve tarafsız bir yargıyla, kuvvetler ayrılığı da tam yerine oturarak yoluna devam edecektir."

Darbecilerin dışarıdan cesaret ve güç aldıklarını, Türkiye içinde de bilerek ya da bilmeyerek bu darbecileri cesaretlendirenlerin olduğunu belirten Desteci, şu değerlendirmeyi yaptı: "Örneğin, Sayın İnce'nin, Metin Temel gibi darbeye, teröre, her türlü tehlikeye karşı içeride ve dışarıda kahramanca durmuş, kahraman bir komutanımızın apoletlerini sökeceğinden bahsetmesi işte darbeci generalleri cesaretlendiriyor. Niye apoletlerini sökeceğim diyor? Cumhurbaşkanını alkışladı diye. Geçmişte başbakana, merhum Necmettin Erbakan'a küfreden paşalar oldu bu ülkede. CHP'nin onun özleminde olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz hain darbe gecesi milletimiz nasıl kalkışmaya, Türkiye'nin işgal edilmesine, bölme girişimine, milli iradenin yerle bir edilmesine müsaade etmemişse, bundan sonra darbe hevesinde şunu bilsinler ki 15 Temmuz'un sonuçlarından daha ağır bedellerle karşı karşıya kalırlar. Artık milletimiz uyandı. Ne darbeciye ne kalkışmacıya, bu vatanın aleyhinde olan terör örgütlerine bundan sonra hiç bir şekilde prim vermeyeceğini düşünüyorum. Millet devletiyle, devleti yönetenlerle el ele, kol kola yürüyecektir diye inanıyorum."

- "Kandil'e Türk bayrağı çekilecek" Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğüne işaret eden Destici, "Çok kısa bir zamanda bu operasyon tamamlanacak ve Kandil'e Türk bayrağı çekilecek. Daha önce Kandil'e girilemez, operasyon yapılamaz diyenler, Afrin operasyonuna karşı çıkanlar şimdi diyorlar ki Kandil'de terörist kalmadı ki... Niye Kandil'e operasyon yapılıyor? Kandil'de halen terör grupları var, sayıları azalmış olsa da, Kandil'in çok önemli bir anlamı var. Kandil, PKK ve türevleri için bir sembol. Hiç merak etmesinler nasıl Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı, İdlip'e operasyon yapıldıysa Kandil operasyonu yapılıyorsa sıra Mahmura, Sincar'a da yani PKK, PYD, YPG bunlar aynı zaten neredelerse mutlaka oraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek, ne içeride ne de dışarıda bir tane terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı. - "Erdoğan birinci turda seçiliyor" Destici, BBP olarak yaklaşık 5 bin denek üzerinde 15 ilde yüz yüze görüşmeyle bir anket çalışması yaptırdıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: