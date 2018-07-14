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"Daha büyük başarılara imza atmamız gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: - "Yerel seçimler çok önemli. Bazıları diyor ki 'AK Parti kaybetsin, parlamenter sisteme geri dönelim.' Bu ihtimalin olmaması için bu seçimleri kazanmamız lazım. Prangalardan kurtulduk, yürütmenin başındaki kişiler olarak asla bahanemiz yok. Başarıya ulaşmanın yolunu bulacağız, daha büyük başarılara imza atmamız gerekiyor"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni dönemde daha büyük başarılara imza atmak için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde, göreve gelir gelmez Anadolu ziyaretlerine İzmir ile başlama kararı aldığını söyledi.

Seçimden sonra vaktin artık çalışma vakti olduğunu dile getiren Pakdemir, "Seçimi bitirdik güzel bir zafer var. Şimdi herkes işine gücüne baksın, Türkiye için çalışsın. Türkiye artık yeni bir sisteme uyandı." dedi.

Pakdemirli, AK Parti teşkilatının büyük başarılara imza attığını söyleyerek, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olabileceğini kaydetti.

İzmir'in de çok güzel bir kent olduğunu ve iyi hizmeti hak ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu yerel seçimler çok önemli. Bazıları diyor ki 'AK Parti kaybetsin, parlamenter sisteme geri dönelim.' Bu ihtimalin olmaması için bu seçimleri kazanmamız lazım. Prangalardan kurtulduk, yürütmenin başındaki kişiler olarak asla bahanemiz yok. Başarıya ulaşmanın yolunu bulacağız, daha büyük başarılara imza atmamız gerekiyor."

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, gıda, tarım ve orman ürünleriyle Türkiye'yi iyi bir noktaya getirmek için çalışacağını anlattı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de uzun yıllar siyasetin içinde yer almış, İzmir için önemli projeler üretmiş Bekir Pakdemirli'yi Tarım ve Orman Bakanı olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Bekir Pakdemirli tarım ve orman bakanı

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