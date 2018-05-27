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"Daha fazla demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, refahı bu millete yaşatacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'dan sonra daha fazla demokrasiyi, daha fazla hukuku, daha fazla özgürlüğü, daha fazla refahı bu millete yaşatacağız" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Bu ülkenin, 80 milyonun başına Cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz kişiye 'gel bakalım buraya' diyebilir misin? Bu ilk andan itibaren kaybettiklerinin en önemli işaretidir. CHP'nin başına genel başkan yapmadığın bir adamı, Türkiye'nin başına cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, ondan sonra da 'gel bakalım buraya Muharrem' diyeceksin"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra daha fazla demokrasiyi, daha fazla hukuku, daha fazla özgürlüğü, daha fazla refahı bu millete yaşatacağız." dedi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Kuluncak ilçesini ziyaret etti.

Kuluncak Belediyesine ait sosyal tesiste partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, millete hizmet için çıktıkları bu yolda Kuluncaklıların kendilerine her zaman destek olduğunu söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'yi şaha kaldırmak için çalışmalar yaparken, insanın refah düzeyini artırmak için çabalarken, birilerinin de önlerini kesmek için her türlü yolu denediğini ifade etti.

Türkiye üzerinde her türlü operasyonun yapılmaya çalışıldığını aktaran Tüfenkci, "Terörle önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Dış güçlerle sınırlarımızın etrafında terör koridorları oluşturmaya çalışıyorlar. O da yetmiyor, ekonomiyle Türk insanını ve Türkiye'yi vurmaya çalışıyorlar ama biz inanıyoruz ki milletimizin 24 Haziran'da vereceği bir oyla bu oyunu da bozacağız." diye konuştu.

- "Öyle bir Osmanlı tokadı yiyecek ki"

Tüfenkci, milletin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak kadrolarını TBMM'ye göndereceğini ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de ders vereceğini dile getirerek, şöyle devam eti:

"Bu kadrolarla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile o dersi de vereceğiz. Muharrem İnce de bir daha ne milletvekili olabilecek, ne aday olacak. Öyle bir Osmanlı tokadı yiyecek ki ondan sonra kendine gelemeyecek. Tek başına bir aday çıkaramayınca 3'ü, 4'ü birlikte saldıralım dediler. 3'ü, 4'ü dört bir yandan, iftiralarla, çamur siyasetiyle, yalanlarla, dolanlarla saldırmaya başladılar. Kimi dedi 'biz iş başına gelince köprüleri yıkacağız', kimi dedi 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız', kimi dedi 'asgari ücreti şöyle yapacağız' ama hiçbirisi milletimizin onurlu siyasetini, dış siyasetini, izzetli, şerefli duruşunu Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberliğini sağlayacağını söyleyemiyor."

- "Hizmeti eşit şekilde götürdük"

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediklerini hatırlatan Tüfenkci, "Devletine, vatanına, milletine, bayrağına ihanet etmeyen her bir vatandaşımızla yol yürürüz dedik. Onları bir ve beraber gördük, hiçbir kardeşimizi ötekileştirmedik, her bir kardeşimize hizmeti eşit şekilde götürdük." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 81 vilayete hizmet götürürken hiçbir ayrım yapmadıklarını, doğuda ne varsa batıda da aynısının olmasını istediklerini, kuzeyde ne yaptılarsa güneyde de onu yaptıklarını, 81 milyonu kardeş bildiklerini, bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Onun için ne bir vatanımızın bir karış toprağına operasyon yaptırırız dedik, ne de bu milleti böldürürüz dedik. 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktılar, siz, biz, bütün millet hep beraber tek vücut olarak bu darbeye karşı koyduk. Bugün o darbeciler de hesap veriyor. Hesap görürken de haktan, adaletten ayrılmadık. 24 Haziran'dan sonra daha fazla demokrasiyi, daha fazla hukuku, daha fazla özgürlüğü, daha fazla refahı bu millete yaşatacağız."

Halktan onay almadan bir şey yapmayacaklarını aktaran Tüfenkci, AK Parti'nin rotasını milletin belirlediğini, milletin istemediği hiçbir şeyi icraata geçirmediklerini, millete rağmen de hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

Tüfenkci, bir daha bu ülkede darbeler yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiklerini belirterek, daha etkin bir yönetim olsun diye, 24 Haziran'da bunun uygulamasına geçeceklerini ifade etti.

- "24 Haziran Türkiye'nin dönüm noktası"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "24 Haziran Türkiye'nin dönüm noktası, parlamenter sistemin bittiği, yeni bir hükümet sistemine 'evet' dediğimiz gün." diye konuştu.

Çalık, telefonunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlerle ilgili daha önce yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu dinleterek, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse 24 Haziran'da yeniden yenilecek. Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yapan cumhurbaşkanı adayı İnce'yi nasıl çağırdı? Ne dedi, 'Muharrem İnce gel bakim buraya.' Ben hepinize soruyorum bu cümleyi kendi evladınıza söyler misiniz? Bu ülkenin, 80 milyonun başına Cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz kişiye 'gel bakalım buraya' diyebilir misin? Bu ilk andan itibaren kaybettiklerinin en önemli işaretidir. CHP'nin başına genel başkan yapmadığın bir adamı, Türkiye'nin başına cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, ondan sonra da 'gel bakalım buraya Muharrem' diyeceksin. Türkiye, o 'gel bakalım Muharrem' dediğine de sandıkta cevap verecek. İnce, ince kıyım gibi doğrayan, İnce'yi ayağının altından kaldırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na da gereken cevabı 80 milyon milletimiz verecek."

Bakan Tüfenkci ve Öznur Çalık'ın ardından milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da vatandaşlara ve partililere seslendi.

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Bülent Tüfenkci Kuluncak Malatya öznur çalık

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