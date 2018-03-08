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Dalaman CHP’den Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

CHP Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sönmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.CHP Dalaman İlçe Başkanlığı binasındaki açıklamaya İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve partililer katıldı.Sönmez açıklamasında; “Bugün dünyanın kadınlar günü olarak kutladığı bizim ise siyasal duruşumuzla dünya emekçi kadınlar günü olarak kutladığımız 8 Mart.

Dalaman CHP’den Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

CHP Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sönmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
CHP Dalaman İlçe Başkanlığı binasındaki açıklamaya İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve partililer katıldı.
Sönmez açıklamasında; “Bugün dünyanın kadınlar günü olarak kutladığı bizim ise siyasal duruşumuzla dünya emekçi kadınlar günü olarak kutladığımız 8 Mart. 1857 yılının 8 Mart’ında daha iyi çalışma koşulları isteyerek greve başlayan, sayıları kırk bini bulan emekçi kadınlarımızı manevi şahıslarında selamlıyoruz. bu grev sırasında o fabrikada çıkan yangın nedeniyle can veren 129 kadın işçiyi hüzünle anıyoruz.” dedi.

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