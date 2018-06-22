CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlere iki gün kala Danıştay Başkanlığınca "Kamu Görevlilerinin Sadakat Yükümlülüğü" başlıklı panel düzenlenmesini, kamu kurumlarında seçimleri etkilemek amaçlı ve bir aday lehine propaganda yapılması biçiminde değerlendirdiklerini belirtti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ve adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin, kuvvetler ayrımını tesis edecek biçimde adımlar atmak, yargı bağımsızlığını sağlamak olduğunu vurguladı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisinin 16 yıllık iktidarı boyunca, yargıyı kendisine ayak bağı olarak gören Recep Tayyip Erdoğan, eski ortakları FETÖ ile 12 Eylül 2010 referandumunda giriştikleri iş birliğiyle yüksek yargı organlarına kendi militanlarını doldurmuş ve erkler ayrılığını ayaklar altına alarak, yargıyı kendileri için dikensiz bir gül bahçesi haline getirmiştir. Bu doğrultuda çay toplamaya götürdüğü yüksek yargı organlarının başkanları, karar almadan önce, evrensel hukuk kurallarını gözetmemiş, Adalet ve Kalkınma Partisinden gelecek sinyalleri beklemiş, yeni hakim ve savcı alımlarında iktidar partisinde daha önce il ve ilçe yöneticiliği yapmış avukatlar tercih edilerek, parti devletinin yargı ayağını tamamlama yolunda adımlar atılmıştır."