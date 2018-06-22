CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlere iki gün kala Danıştay Başkanlığınca "Kamu Görevlilerinin Sadakat Yükümlülüğü" başlıklı panel düzenlenmesini, kamu kurumlarında seçimleri etkilemek amaçlı ve bir aday lehine propaganda yapılması biçiminde değerlendirdiklerini belirtti.
Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ve adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin, kuvvetler ayrımını tesis edecek biçimde adımlar atmak, yargı bağımsızlığını sağlamak olduğunu vurguladı.
Özel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Adalet ve Kalkınma Partisinin 16 yıllık iktidarı boyunca, yargıyı kendisine ayak bağı olarak gören Recep Tayyip Erdoğan, eski ortakları FETÖ ile 12 Eylül 2010 referandumunda giriştikleri iş birliğiyle yüksek yargı organlarına kendi militanlarını doldurmuş ve erkler ayrılığını ayaklar altına alarak, yargıyı kendileri için dikensiz bir gül bahçesi haline getirmiştir. Bu doğrultuda çay toplamaya götürdüğü yüksek yargı organlarının başkanları, karar almadan önce, evrensel hukuk kurallarını gözetmemiş, Adalet ve Kalkınma Partisinden gelecek sinyalleri beklemiş, yeni hakim ve savcı alımlarında iktidar partisinde daha önce il ve ilçe yöneticiliği yapmış avukatlar tercih edilerek, parti devletinin yargı ayağını tamamlama yolunda adımlar atılmıştır."
Özel, AK Parti döneminde Danıştay Başkanlığı görevini üstlenen Zerrin Güngör'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde geçen yıl gerçekleştirilen adalet yürüyüşüne, "sözde adalet yürüyüşü" ifadesini kullanarak, yargı bağımsızlığının fiilen olmadığını kanıtladığını savundu.
Güngör ile geçen aylarda bir uçak yolculuğu sırasında karşılaştığını, bu ifadeleri nedeniyle eleştirilerini aktardığını vurgulayan Özel, bu sırada Güngör'ün, adalet yürüyüşünün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla başladığını bilmediğinin ortaya çıktığını, bazı makam ve mercilerce kendisine dikte ettirilen görüşleri savunmaya yöneldiğini öne sürdü.
CHP Grup Başkanvekili Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Adalet yürüyüşünden ve gerekçelerinden bihaber olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün girişimleriyle, 24 Haziran gibi Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine yalnızca iki gün kala Danıştay Başkanlığı tarafından 'Kamu Görevlilerinin Sadakat Yükümlülüğü' başlıklı bir panel düzenlenecek olması, parti devletinin ve yargı bağımsızlığının geldiği boyutların görülmesi açısından kamuoyunca bilinmek durumundadır. Devlet Memurları Kanunu'nun 'Sadakat' başlıklı 6. maddesi, devlet memurlarının anayasaya ve kanunlara sadakatla bağlı kalması gerektiğinin altını çizmektedir. Ancak kanunda da ifade edildiği üzere kamu görevlilerinin sadakati, bir partinin genel başkanı sıfatına sahip cumhurbaşkanına değil, anayasaya ve yasalara olmak durumundadır.
Seçimlere sadece iki gün kala böyle bir panelin düzenleniyor olmasını, kamu kurumlarında seçimleri etkilemek amaçlı, bir aday lehine propaganda yapılması biçiminde değerlendiriyor, bu durumu doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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