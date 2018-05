Hayvan borsasının kentte istihdamı artıracağını ifade eden Fakıbaba, "Benden önce sayın bakanımız Faruk Çelik zamanında besi organize sanayi bölgesi vardı. Seçim öncesi onun üst yapı temelini atacağız.103 dönümde Et ve Süt Kurumunun Türkiye'deki en önemli yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. İsot ve fıstık fabrikasını, fıstık lisanslı depoculuğu, Türkiye'nin en modern il tarım müdürlüğünü ve 8 ilçede kötü durumda olan ilçe tarım müdürlüklerini değiştireceğiz." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar." dedi.

"Hükümetin yaptığı hizmetleri bir çırpıda söylemek mümkün değil ancak her programda, işte tarım bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bunu yaptı ve yapmaya devam edecek. Ulaştırmada böyleyiz, kültürde böyleyiz, artık göreceksiniz her programda bir bakanlıkla ilgili kitapçık olacak. Başkaları hep konuşuyor ama AK Parti yapıyor. Biz yaparız. Yapmak için, hizmet için halka hizmetkarlık için gelmişiz. Biz şov yapmayız, biz icraat yaparız."

- İthal edilen ette "deli dana hastalığı" iddiası

Fakıbaba, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz."