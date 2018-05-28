GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşım yapmasına ilişkin, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz." dedi.

Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında Nizip Ticaret Odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

ADD'nin sosyal medya paylaşımını "çok talihsiz bir açıklama" olarak değerlendiren Gül, tüzel kişiliği olan derneğin 27 Mayıs'ta bu ülkenin seçilmiş başbakanına, hükümetine yönelik darbeyi övmesinin, adeta idamları olumlu görmesinin ve "millet de arkasında" demesinin asla kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

"Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır. Şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'ın yıl dönümünde yapılan bu paylaşım milletin bağrından çıkmış Menderes'in de ruhuna saygısızlıktır. Menderes’in de kemiklerini sızlatan, bu milletin 80 milyon evladını rahatsız eden bir açıklamadır. Elbette hukuki yollar takibatlar yapılacaktır. Bir suç unsuru görülmesi halinde ilgili makamlar da yargı makamları da bunların soruşturmalarını yapmaktadır ama ben bir siyasetçi olarak, milletin evladı olarak, bu milletin adamı Menderes'e karşı yapılan bu haksızlığı, hukuksuzluğu darbeyi öven bu açıklamaları da şiddetle kınıyorum. Bunların ne olduğu, Türkiye'de darbecilerin hali ortadadır. Bu dili şiddetle kınıyorum."