Datça'da HDP binası açıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yeni ilçe örgüt binası törenle hizmete açıldı.

İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'ndeki ilçe binasının açılış törenine, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Datça ilçe eş başkanları Bülent Basut ve Hürriyet Karadeniz ile partililer katıldı. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biz gerçekleri gören bir yerden politika yapıyoruz. Biz aslında, bütün taşları yerinden oynattık" dedi. Konuşmasının ardından, ilçe binasının açılışını gerçekleştiren ve daha sonra davul zurna eşliğinde partililerle birlikte halay çeken Ertan, Datça'daki programını esnafı dolaşarak tamamladı.

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