Davutoğlu ilçe ziyaretlerine devam etti

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Selçuklu ve Meram’ın ardından Halkapınar, Ereğli, Karapınar ve Karatay İlçe teşkilatlarını ziyaret ederek başarılar diledi.
İlçe ziyaretlerinin ikinci gününe Halkapınar ile başlayan Ahmet Davutoğlu ve İl Başkanı Hasan Angı, burada ilçe teşkilatı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konya’ya ve Halkapınar’a ne söz verildiyse hepsini yerine getireceklerini söyleyen Davutoğlu, “İlk kez Dışişleri Bakanı olarak buraya gelip bir takım sözler vermiştik. Şimdi buraya gelirken arkadaşlara bu sözleri tek tek sordum. Bir kısmı yerine getirilmiş bir kısmı da yerine getirilmeye devam ediyor. Konya’ya ve Halkapınar’a ne söz verilmişse hepsi yerine gelecektir. Kongre sonrası Halkapınar İlçe Teşkilatımızın yeni yönetimi oluştu. İlçe Teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.
“Ereğli’ye verdiğimiz sözleri takip ediyoruz”
Ahmet Davutoğlu ve Hasan Angı’nın ikinci durağı Ereğli oldu. Ereğli’nin her alanda büyük yatırımları hak ettiğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, “Konya Türk siyasetinin omurgası olmuş bir şehirdir. Konya içinde de Ereğli kendi ağırlığıyla önem taşıyan bir ilçemizdir. Bu bağlamda önce ilçe kongrelerimiz, akabinde de İl Kongremizin tamamlanmasının ardından İl Başkanımız Hasan Angı bey ile birlikte ilçelerimize tebrik ziyaretleri gerçekleştirmeyi arzu ettik. Bu ziyaretlerde teşkilatlarımızı tebrikle birlikte hem teşvik hem de hasbihal etmek istedik. Ereğli sadece Konya için değil bulunduğu bölgede de önemli bir ilçe olmuştur. Dışişleri Bakanı olarak Başbakan olarak Ereğli’ye her geldiğimizde Ereğli’nin belki bir il merkezi değil ama bir ilde bulunan her şeyi elde etmesi gereken önemli bir ilçemiz olduğunu ifade etmiştik. O dönemden bu zamana da Ereğli’ye verdiğimiz sözleri yakından takip ettik. Ereğli’de eğitim, sağlık, turizm, ulaşım gibi pek çok alanda yatırımlarını yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Ereğli ziyaretinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Ereğli bu güne kadar desteğini arttırarak devam ettirdi. Hem hükümetlerimiz hem de Ereğli Belediye Başkanlarımız Ereğli için ne yapılması gerekiyorsa adım adım gerçekleştiriyorlar. Geçmişte Konya Milletvekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak bölge ile ilgili pek çok projenin takibinde birlikte olmuştuk. İnşallah el ele gönül gönüle vererek ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.
Davutoğlu ve Angı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
“Karapınar enerjide de bir merkez olacak”
İlçe ziyaretlerinin üçüncü durağı Karapınar oldu. Karapınar’ın tarım ve hayvancılığın yanında bir enerji merkezi haline geleceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, “Karapınar’da Güneş Enerjisi İhtisas Bölgesi çalışmalarını başlatmıştık. Karapınar’ı tarım ve hayvancılığın yanında bir enerji alanında da bir merkez yapacağımızı ifade etmiştik. Elhamdülillah bu hedefe ulaşma adına ilk büyük adımları attık. Karapınar insanının enerjisi güneş enerjisi ile birleşti. Termik Santralde de büyük mesafe alındı. Karapınar dünyada enerji ile anılan bir ilçe haline gelecektir” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Karapınar ilçe teşkilatına başarılar diledi.
“Karatay her seçime damgasını vurdu”
Ahmet Davutoğlu ve Hasan Angı’nın ilçe ziyaretlerinde son durağı Karatay oldu. Karatay’ın birçok kritik eşikte seçimlere damga vuran bir ilçe olduğunu aktaran Ahmet Davutoğlu, “Her ilin, her ilçenin benim için ayrı bir yeri vardır. Karatay’ın özelliğini de belirtmek gerekirse Karatay’ı hiç ikinci görmedim. Hep birinci oldu. Karatay bizi hiç mahcup etmedi. Teşkilat yapısı itibariyle de birbirine sağlam bağlarla bağlı, bir teşkilat geleneği olan bir teşkilatımızdır. Karatay’dan yüzde 90 oy gelse şaşırmam. Karatay teşkilatımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.
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