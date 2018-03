Davutoğlu ilçe ziyaretlerine devam etti

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Selçuklu ve Meram’ın ardından Halkapınar, Ereğli, Karapınar ve Karatay İlçe teşkilatlarını ziyaret ederek başarılar diledi.

İlçe ziyaretlerinin ikinci gününe Halkapınar ile başlayan Ahmet Davutoğlu ve İl Başkanı Hasan Angı, burada ilçe teşkilatı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konya’ya ve Halkapınar’a ne söz verildiyse hepsini yerine getireceklerini söyleyen Davutoğlu, “İlk kez Dışişleri Bakanı olarak buraya gelip bir takım sözler vermiştik. Şimdi buraya gelirken arkadaşlara bu sözleri tek tek sordum. Bir kısmı yerine getirilmiş bir kısmı da yerine getirilmeye devam ediyor. Konya’ya ve Halkapınar’a ne söz verilmişse hepsi yerine gelecektir. Kongre sonrası Halkapınar İlçe Teşkilatımızın yeni yönetimi oluştu. İlçe Teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

“Ereğli’ye verdiğimiz sözleri takip ediyoruz”

Ahmet Davutoğlu ve Hasan Angı’nın ikinci durağı Ereğli oldu. Ereğli’nin her alanda büyük yatırımları hak ettiğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, “Konya Türk siyasetinin omurgası olmuş bir şehirdir. Konya içinde de Ereğli kendi ağırlığıyla önem taşıyan bir ilçemizdir. Bu bağlamda önce ilçe kongrelerimiz, akabinde de İl Kongremizin tamamlanmasının ardından İl Başkanımız Hasan Angı bey ile birlikte ilçelerimize tebrik ziyaretleri gerçekleştirmeyi arzu ettik. Bu ziyaretlerde teşkilatlarımızı tebrikle birlikte hem teşvik hem de hasbihal etmek istedik. Ereğli sadece Konya için değil bulunduğu bölgede de önemli bir ilçe olmuştur. Dışişleri Bakanı olarak Başbakan olarak Ereğli’ye her geldiğimizde Ereğli’nin belki bir il merkezi değil ama bir ilde bulunan her şeyi elde etmesi gereken önemli bir ilçemiz olduğunu ifade etmiştik. O dönemden bu zamana da Ereğli’ye verdiğimiz sözleri yakından takip ettik. Ereğli’de eğitim, sağlık, turizm, ulaşım gibi pek çok alanda yatırımlarını yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.