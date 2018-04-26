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Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun basın toplantısını değerlendiren Özel, "Davutoğlu'nun konuşmasının alt yazılardan okunması halinde bağlılığını bildirdiğini" belirtti.

Birebir tercümenin, anlamı ıskalamaya neden olabileceğine işaret eden Özel, "mealen tercümenin, tefsirden okumanın iyi olacağını" belirtti.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu, kurucu ilkelerinden uzaklaşmamaktan bahsediyor. 3 Y'yi niye sayıyor? Yolsuzluktan kastı ne? Onun Yüce Divana gitsin deyip de kendi kafasının gitmesine neden olan bir şeyi hatırlatıyor olmasın? Yoksulluğun arttığını herkes gibi o da görüyor olmasın? Yasakların dağların boyutunu aştığını vurguluyor olmasın sakın. Bir önceki dönemin başbakanının, bugün milletvekili adayı olmadığını duyuyorsunuz. Bugünkü yönetici kadrolarla yürüyecek yolu kalmamış. İki ihtimal var; siz bana deseniz de sizinle artık yürüyemem yolu. Çünkü kurucu ilkeler, 3 Y diyor. İkincisi de bir öncekinde başbakan olarak yüzde 49 almış bir kişinin, milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinden şüphesi var. İkisi de kaybedenler kulübünün bir üyesi olması sıfatını kazandırır, harcananlar kulübünün üyesidir. Sırf o mu; Abdullah Gül'e bak, Bülent Arınç'ın durumunu gör, ibret al. Sonra kaybedenler, harcananlar kulübünde seni de rafa dizdiklerinde oradan öyle bakarsın. Bağlılık bildirilmiş. Korku Davutoğlu'nu da sarmış. Ama kelime aralarından söylediklerini okuduk. Motomot tercümeden değil, tefsirden yararlansınlar. AK Parti'lilerin alacağı çok ders var."

Cumhuriyet gazetesi davasıyla ilgili adaletin bir kez daha ayaklar altında olduğunu savunan Özel, gelen haksız cezalara isyan ettiklerini bildirdi.

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