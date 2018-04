Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, milletvekillerine teşekkür ederek, genel başkanlığı sırasında omuz omuza çalışmanın onur verdiğini ifade etti. Davutoğlu, şahsı ve siyasi ortamla ilgili bazı haberlerin çıktığını ve bunlara yönelik olarak konuşmak istediğini söyleyerek, "Akademik hayatta da, siyasi devlet hayatında da her zaman ilkesel davrandım ve ilkesel olmayan hiç bir tutumun arkasında, yanında, önünde yer almadım. Akademik ve devlet hayatında da bütün davranışlarımı şekillendiren, söylemlerime yön veren bazı temel ilkeler vardır; her şeyden önce herhangi fikrin veya siyasi tavrın meşru olabilmesi için etnik, mezhebi, dini herhangi bir ayrım gözetmeden insanoğlu onurunun canının, aklının , malının, inanç özgürlüğünün korunması esastır. Bunun korunmadığı hiçbir yapı kalıcı olmaz. Hukuk devleti ve adaletin tesis edilmesi, devlet idaresinde liyakat ve ehliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin yerleşmesi, ekonomik anlayışına rant ekonomisinin değil verimliliğe dayalı ve adil paylaşıma dayalı bir anlayışın ve dış politikada çok boyutlu ve insani diplomasinin öncüsü olma çabası içinde olduk" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, üç hususa işaret ederek, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün daveti üzerine görüştüğünü belirtti. Davutoğlu, "Birlikte çalıştığım Cumhurbaşkanları, selefim olan Başbakan benimle görüşme talebinde veya davetinde bulunduklarında ya da sohbet imkanı bulunduğunda bunu yerine getiririm, bunu bir devlet nezaketi olarak görürüm, bu konuda yapılacak spekülasyonlara da bir nebze dahi prim vermem. Kimsenin bunu sorgulamaya da, fikir beyan etmeye de hakkı yoktur. Bütün enerjimi 16 yıl içinde vakfetmişim. AK Parti hareketi, Türkiye’nin her köşesinde gerek genel seçimlerle gerekse 16 yıl içinde hizmet etmiş, katkı vermiş bütün teşkilat mensuplarına bütün AK Parti gönüllülerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"AK Parti dışında aidiyetim sürerken AK Parti’nin ikinci Başkanı, üçüncü Başbakanı iken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım, bunu siyasi etik olarak doğru bulmam. Bu bağlamda AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim. Böyle bir halka oluşmaması için hiç bir makam, mevki beklentim olmayacaktır."

Davutoğlu, bütün terör örgütleriyle mücadeleye destek vereceğini sözlerine ekledi.