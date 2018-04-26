HABER

Davutoğlu: "Önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim" dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, milletvekillerine teşekkür ederek, genel başkanlığı sırasında omuz omuza çalışmanın onur verdiğini ifade etti. Davutoğlu, şahsı ve siyasi ortamla ilgili bazı haberlerin çıktığını ve bunlara yönelik olarak konuşmak istediğini söyleyerek, "Akademik hayatta da, siyasi devlet hayatında da her zaman ilkesel davrandım ve ilkesel olmayan hiç bir tutumun arkasında, yanında, önünde yer almadım. Akademik ve devlet hayatında da bütün davranışlarımı şekillendiren, söylemlerime yön veren bazı temel ilkeler vardır; her şeyden önce herhangi fikrin veya siyasi tavrın meşru olabilmesi için etnik, mezhebi, dini herhangi bir ayrım gözetmeden insanoğlu onurunun canının, aklının , malının, inanç özgürlüğünün korunması esastır. Bunun korunmadığı hiçbir yapı kalıcı olmaz. Hukuk devleti ve adaletin tesis edilmesi, devlet idaresinde liyakat ve ehliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin yerleşmesi, ekonomik anlayışına rant ekonomisinin değil verimliliğe dayalı ve adil paylaşıma dayalı bir anlayışın ve dış politikada çok boyutlu ve insani diplomasinin öncüsü olma çabası içinde olduk" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, üç hususa işaret ederek, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün daveti üzerine görüştüğünü belirtti. Davutoğlu, "Birlikte çalıştığım Cumhurbaşkanları, selefim olan Başbakan benimle görüşme talebinde veya davetinde bulunduklarında ya da sohbet imkanı bulunduğunda bunu yerine getiririm, bunu bir devlet nezaketi olarak görürüm, bu konuda yapılacak spekülasyonlara da bir nebze dahi prim vermem. Kimsenin bunu sorgulamaya da, fikir beyan etmeye de hakkı yoktur. Bütün enerjimi 16 yıl içinde vakfetmişim. AK Parti hareketi, Türkiye’nin her köşesinde gerek genel seçimlerle gerekse 16 yıl içinde hizmet etmiş, katkı vermiş bütün teşkilat mensuplarına bütün AK Parti gönüllülerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Davutoğlu şunları kaydetti:
"AK Parti dışında aidiyetim sürerken AK Parti’nin ikinci Başkanı, üçüncü Başbakanı iken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım, bunu siyasi etik olarak doğru bulmam. Bu bağlamda AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Kendi şahsi geleceğim hususunda önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı değilim. Böyle bir halka oluşmaması için hiç bir makam, mevki beklentim olmayacaktır."
Davutoğlu, bütün terör örgütleriyle mücadeleye destek vereceğini sözlerine ekledi.

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyorAK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.