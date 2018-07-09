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Davutoğlu ve Babacan'dan Ermenek ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 17:46 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Ermenek ilçesine eşleri Sare Davutoğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami'yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Ermenek'ten Konya'nın Taşkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

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