HABER

Davutoğlu’dan düşen ’helikopter’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 18:10 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Afrin Harekatı’nda Türk helikopterinin düşmesi ve 2 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir" dedi.AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Afrin Harekatı’nda Türk helikopterinin düşmesi ve 2 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabah katıldığı programların ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, Afrin operasyonunda düşen helikopter hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Mücadelemiz sürerken, önümüze engeller çıkarmak isteyenler olabilir"
Yapılan çeşitli davranışlar ile Türkiye’nin ilerlemesini istemeyenlerin olabileceğini vurgulayan Davutoğlu, "Sadece Türkiye ve milletimiz için değil, birçok mazlum millet ve gönül coğrafyamızdaki kardeş halklar için ümit teşkil ettik. İstiklalimizi kazandığımız bu şehirdeki meşalenin bu derece yükselmesi tabii ki birilerini rahatsız etti. Farklı formlarda farklı şekillerde bu yükselişi engellemek isteyenler çıktı. Son olarak 15 Temmuz’da FETÖ’nun yaptığı hain darbe girişimi de bunlardan birisiydi. Ancak milletimizin gayreti ile bu kalkışma durduruldu. Daha sonradan da devam eden terör faaliyetleri karşısında da en kararlı mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bugün Afrin’de yürütülen mücadele bütün bu İstiklal Mücadelesi’nde yakılan meşaleyi söndürmek isteyenlere karşı verilen bir mücadeledir. O zaman yakılan bu meşale ne zaman Türkiye’ye dönük bir tehlike söz konusu olursa o zaman elimizde yükselecek ve o tehlikeye karşı bizi yek vücut kılacaktır. Afrin’de milletimizin geleceğini ve sınırlarımızın güvenliğini koruyan güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Bugün aldığımız acı bir haber yüreğimizi yaktı. Hatay’da meydana gelen helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye’nin sınır boylarının teröristlerden tümüyle temizlenmesi bölgemizin geleceğini, hangi gerekçeyle kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede silahlı kuvvetlerimiz nihai hedeflerine ulaşacaktır" diye konuştu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, açıklamaların ardından Ahmet Davutoğlu’na çini işlemeli tablo hediye etti.
Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in sözleriyle Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in sözleriyle Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “100 yıl önce 2’inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: “100 yıl önce 2’inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı”

Meral Akşener; “Topuklu Efe, Özlem Hanıma yakışıyor”

Meral Akşener; “Topuklu Efe, Özlem Hanıma yakışıyor”

İyi Parti Marmaris ilçe kongresi yapıldı

İyi Parti Marmaris ilçe kongresi yapıldı

Mete, seçilmiş il başkanı

Mete, seçilmiş il başkanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.