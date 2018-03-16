Davutoğlu’ndan AK Parti Van İl Başkanlığına ziyaret

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Van’a gelen eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu’nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı. Ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklamada bulunan Davutoğlu, Dışişleri Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerde birçok kez Van’a geldiğini ifade etti. Van’ın istisna bir şehir olduğunun altını çizen Davutoğlu, “Biz Konya’yı Van’dan ayırmadık. Hiçbir zaman Van’ı ihmal etmedik. AK Parti açısından Van, doğu illerinin omurgası olmuştur. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yeni başarılara imza atacağından da eminim. Burada en önemli şey, teşkilatlarımızın bir bütün olarak birlik ve beraberliğini korumasıdır” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve il teşkilatının da hazır bulunduğu ziyaretin ardından Davutoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) geçti.