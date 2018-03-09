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Davutoğlu’ndan ilçe teşkilatlarına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek başarılar diledi.62, 63, 64.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek başarılar diledi.
62, 63, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, kongre süreçlerini tamamlayan AK Parti ilçe teşkilatlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Davutoğlu’na ziyaretlerde AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Davutoğlu ilçe ziyaretlerine Selçuklu Teşkilatı ile başladı.
Selçuklu İlçe Başkanlığında konuşan Ahmet Davutoğlu, siyasetin önemine dikkat çekerek, “Siyasete bazı kesimler mesafeli bakar ancak, siyaset bir peygamber mesleğidir. Siyaset yapmak devletin en tepesinden mahallesine kadar savunduğunuz düşünceleri sosyal hayata egemen kılma mücadelesidir. Bu çok özel ve ulvi bir görevdir” dedi.

“Teşkilatlarda her görev önemlidir”
Teşkilat kademesinde her görevin önemli olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Siyaset her yerde anlamlı ve önemlidir ancak eski başkentlerde bir kat daha önemlidir. Bu sebeple Konya’da siyaset ise daha anlamlıdır. Çünkü bir kez başkent olmuş şehirler o devlet geleneğini sürdürürler. Teşkilat mensuplarımızın hepsi de bir büyük organik bütünlüğün parçalarıdır. Eğer bu bütünlüğün bir yerinde bir rahatsızlık olursa bu her yere sirayet eder. Bu sebeple teşkilatların daha az önemli bir yerinde görev yapıyoruz diye bir şey yoktur. Teşkilatlarda her görev önemlidir. Mahalle başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı hem bir onurdur hem de bir imtihan vesilesidir. Allah imtihanlarımızı kolaylaştırsın. Kongreler sonrasında yeni yönetimimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Meram’ın ayrı bir yeri var”
Selçuklu’nun ardından Meram İlçe Teşkilatını ziyaret eden Davutoğlu burada yaptığı konuşmada Meram’ın kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, “Türkiye sathındaki 81 vilayette tüm teşkilatlarımız bizimdir. Konya zaten bizim ama bir teşkilatın benim için biraz farkı olacak. O da Meram teşkilatıdır. Diğerleri daha az değerli olduğu için değil, hepsi değerli ancak Meram’da oturduğumuz için Meram’ın bizde başka bir yeri var. Meram’a olduğu gibi hepimizin üzerinde Konya’ya sahip çıkma görevi var. Birliğimizi beraberliğimizi korumak zorundayız. Önümüzde önemli bir seçim süreci var. Elbette farklı düşüncelere sahip olanlar olacaktır. Bu noktada dava ahlakına uygun davranışlarda bulunmalıyız. Bütün Konya teşkilatları olarak hepimiz aşkla, şevkle davamız için gece gündüz çalışacağız. Hiçbir zaman küçük hesapların peşinde olmayacağız. Kongre sonrasında görev alan arkadaşlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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