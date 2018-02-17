Davutoğlu’nun Kosova temasları

Kosova’nın 10’uncu bağımsızlık yıldönümü kutlamalarında Türkiye’yi temsil eden eski Başbakan ve AK Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, Priştine temasları kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi.

Kosova Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede, Haradinaj ve Davutoğlu’nun son siyasi gelişmeleri, Avrupa-Atlantik entegrasyonu süreçleri ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin daha ileriye taşınması konularını ele aldığı belirtildi.

Başbakan Haradinaj, görüşmede Davutoğlu ve Türk diplomasisinin, Kosova’yı tanıyan ülkelerin sayısını artırma ve devlet kurulma süreci yönündeki rolüne değindiği, ayrıca Kosova’da potansiyel yatırımcılar için elverişli ortam oluştuğunu vurguladığı öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu temasları kapsamında Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli tarafından da kabul edildi. Türkiye’nin eski Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kosova’nın bağımsızlığının 10. yılı kapsamında ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Priştine’de “Şehirler ve Medeniyetler” adlı kitabının tanıtımını da yaptı.