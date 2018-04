Dekan Arı: İslam adına öldüren gruplar istihbarat örgütlerine çalışıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Sünni bir İslami hareket kesinlikle terör örgütü olarak ortaya çıkmamıştır. Bugüne kadar gördüklerimizin hepsi Selefi ve Vahabi kesimlerdir. Normal şartlarda bir Müslüman adam öldürmez. Öldürüyorsa, kesinlikle bir istihbarat teşkilatının yönettiği unsur haline gelmiştir" dedi.

23'üncü Hariciye Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen oturumda konuşan UÜ İİBF Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, hiçbir Müslümanın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul edemeyeceğini ifade etti. Dekan Tayyar Arı, İsrail’in Amerika’nın gözetiminde oluşturulan gayrimeşru bir devlet olduğunu söyledi. Amerika’nın ve Fransa’nın Suriye’de yaptığı savaş hazırlıklarının altında İsrail’e olası bir saldırıyı önleme planının yattığını belirten Prof. Dr. Arı, "Bir taraftan Suriye’ye saldırı düzenlenmesi öngörülürken, diğer taraftan da İsrail’e bir saldırı düzenlenmesini önleme amacı yürütülüyor. İsrail bu denli büyük güçlerin koruması altında yaşıyor. Siyonistler çok güçlü. Trump’ı bile esir aldılar. Dünyanın her yerinde güçlüler. Almanya’da bugün Yahudiler aleyhine bir tek kelime söyleyemezsiniz. Linç ederler sizi. Durum bu" diye konuştu.

'BİR MÜSLÜMAN ADAM ÖLDÜRMEZ'

Türkiye’nin, İslam dünyası içindeki problemleri kullanarak siyaset yapma çabası içine girmediğini aktaran Prof. Dr. Arı, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin böyle bir çabası yok. Çünkü buradan gelecek bir çıkar beklentisi yok. Biz, İslam dünyasının içinde yaşanan tüm sorunları çözmek için varız. İnanın Türkiye bu konuda tektir. Çünkü bizim bir mezhep problemimiz yok. Etnik bir problemimiz yok. Biz Müslüman dünyanın her kimliğinin bir arada yaşamasından yanayız. Maalesef farklı kimlikler ve sorunlar üzerinden İslam dünyasını parçalamak gibi bir proje var. Farklı isimlerle terör örgütleri ortaya çıkıyor. Hepsi aslında Selefi ve Vahabi kökenli örgütler. Sünni bir İslami hareket kesinlikle terör örgütü olarak ortaya çıkmamıştır. Bugüne kadar gördüklerimizin hepsi Selefi ve Vahabi kesimlerdir. Normal şartlarda bir Müslüman adam öldürmez. Öldürüyorsa, kesinlikle bir istihbarat teşkilatının yönettiği unsur haline gelmiştir. Hangi sebeple olursa olsun adam öldüren bir grup kesin olarak ajanların yönettiği bir örgüt olmuştur. Sünni hareket adam öldürmez. Tarihte bunun örneği yoktur. Onun için bu noktada her zaman güvenlik unsurlarını uyarıyorum: Türkiye’deki hareketleri gözlemlerken bu noktadan hareket edin. Bir örgüt Sünni hareketin dışına çıkmış, İslam’ın yerine kendi yorumunu koymuşsa, o zaman bu hareketi izleyin. Bu hareket istihbarat unsurları adına çalışıyordur. Kısacası hangi örgütün, hangi hareketin ne zaman terör örgütü olacağını kestirmek çok kolay. Dediğim unsurları izleyin yeter."

