Deligöz’den ödüllü akademisyene ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, geliştirdiği nanomalzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilometre yol gitmeyi sağlayan yakıt pili üretmeyi başaran ve bu dalda geçen yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (GEBIP) alan Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ı ziyaret etti.

Yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle genç akademisyeni tebrik edip kendisine teşekkür eden Deligöz, “Böyle başarılı bir çalışma ile hem Atatürk Üniversitemizin marka değerini yücelten hem de teknolojik gelişme ile ekonomimize katkı sağlayan Doçent Doktor Ayşe Hocamızı, ziyaret ederek kendisini tebrik etmek ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istedim. Bu süreçte sürekli yanında olduğumuzu kendisine belirttim. Erzurum Milletvekilleri olarak her zaman ilimiz adına yapılan her adımı desteklemeliyiz ve destekliyoruz. Bu konuda Ayşe Hocamızdan bilgi ve belgeler aldık. Mezunu olduğum Atatürk Üniversitemiz bünyesinde yakıt pili araştırma alt yapısının kurulması için de gerekli desteği sağlayacağız. Bildiğiniz üzere ülkemizin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmaları kapsamında şarj ünitelerini yapacak Gersan Elektrik Anonim Şirketi bu ünitelerin Erzurum’da yapılmasına karar verdi. Bu konuyla ilgili gerekli başvurular yapıldı ve çalışmalar üretim seviyesine getirildi. Doçent Doktor Ayşe Hocamızın bu başarısı da şarj ünitelerinin yanı sıra milli ve yerli otomobilin tamamının Erzurum’da üretilmesi için şehrimize bir avantaj sağlamaktadır. Kendisini ve ekibini canı gönülden kutluyorum. “ diye konuştu. Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, “Kalkınma Bakanlığı yakıt pili konusunda alt yapıyı oluşturmak için proje çağrısına çıktı. Nano teknolojide en çok dikkat etmemiz gereken sağlık, enerji ve savunma sanayi. Biz enerji ayağındayız. Şu an dünyada yüzde 75 oranında fosil yakıt bazlı enerji kullanımı var. Dolayısıyla biz yakıt pilleriyle hidrojeni kullanarak çevresel olarak çok temiz ve sadece su buharının çıktığı bir sistemle elektrik elde etmiş olacağız. Bu hidrojeni de alternatif kaynaklardan elde ettiğimizde daha çok temiz ve çevre dostu teknolojiyle elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Erzurum Milletvekilimiz Orhan Deligöz’e teşriflerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.