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Demiraslan: "Seçmenin iradesi hiçe sayıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.

Demiraslan: "Seçmenin iradesi hiçe sayıldı"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini eleştirerek, "Seçmenin iradesi hiçe sayıldı" dedi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin seçmenlerin tercihini hiçe saymak olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın hem kendisinin hem de AK Parti’nin dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan’da hayata geçirme imkanı bulmuştur. Bu bağlamda Bahçeli’nin yaptığı çağrıyı ülkemizin gerçeklerini de göz önünde bulundurarak yapılan görüşmelerde erken seçim teklifine olumlu yaklaşarak 24 Haziran seçim tarihi olarak belirlenmiştir” dedi.
Başkan Demiraslan sözlerinin devamında, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Mahir Ünal’ın da belirttiği gibi İttifakların yasal olarak önü açılmışken, tamamen şeffaf yapılabilecekken, CHP ve İYİ Parti kendi aralarında gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile ittifak görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır. İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağrılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. 14 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de bu cesareti gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor. Bugünler, 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyerek kendi terör seviciliğini perdelemeye çalışan CHP’nin tasfiye yılları olarak anılacaktır. Eskiye ait olanlar eskide kalıyor ve kendilerini tasfiye ediyorlar. Bir siyasi anlayış geliştiremediğinde eskiyi tekrar eder. Yine gizli kapaklı görüşmeler ve transferler. O yüzden farklı bir Güneş Motel durumu bu. Karşılıklı kirli ittifakların yeni siyasette yeri olmayacaktır” şeklinde konuştu.
Demiraslan sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizler AK davanın fertleri olarak çıktığımız bu kutlu dava yolunda, ilk günkü aşkla hatta daha fazlasıyla milletimize hizmet yolunda verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bugüne kadar kurulan tüm kumpasların, önümüze çekilen tüm setlerin ve olumsuzlukların üstesinden nasıl geldiysek, bugün de yapılan bu oyunun bu kumpasın üstesinden geleceğiz. Onlar geriye giderken biz ilk günkü aşkla yeniden başlıyoruz:”

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