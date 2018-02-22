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Demirkol’dan vatandaşlara miting ve kongre çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 13:56 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirkol’dan vatandaşlara miting ve kongre çağrısı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Demirkol, vatandaşları 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan miting ve kongreye davet etti.
Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Emin Coşkun ile birlikte çarşı esnafını ziyaret etti. Tarihi çarşılar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği bilgisini hatırlattı. 25 Şubat’ta 11 Nisan Spor Salonunda saat 15.00’de yapılacak olan miting ve kongreye vatandaşları davet eden Fevzi Demirkol, vatandaşlardan gelen talepleri not aldı.

Demirkol’dan vatandaşlara miting ve kongre çağrısı

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