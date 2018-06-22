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Demirtaş: Bir tek oyun Türkiye'nin kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili son sesli mesajı, kendi sosyal medya hesabından yayınlandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili son sesli mesajı, kendi sosyal medya hesabından yayınlandı. Demirtaş mesajında, artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya gelindiğini söyledi.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın telefondan yaptığı seçimle ilgili son sesli mesajı, kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Demirtaş sesli mesajında, seçime sayılı günler ve sayılı saatler kaldığını ifade ederek, "Engellere, kısıtlı imkânlara rağmen muazzam kampanya yürüten herkese teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan durum, çok kritik bir aşamada sandığa gidileceğini gösteriyor. Öylesine ki, artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik. Son saatler, son günler de bu açıdan çok önemli. Herkesin çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım" dedi.
Sandıklara ve oylara sahip çıkılması çağrısı yapan Demirtaş sesli mesajının devamında şunları kaydetti:
"Ve aynı kararlılıkla sandıklara, oylara da sahip çıkılması lazım. 24 Haziran'da inanıyorum demokrasi kazanacak, demokrasi yanlıları kazanacak. Önemli bir sonuç ortaya çıkacak ve göreceğiz ki seçimler vesilesiyle Türkiye'de bir dönem kapanacak. Baskının, zulmün olduğu bir dönem kapanacak. Hukukun üstünlüğü de adalet de huzur da güven de ekonomik refah da bu şekilde, daha rahat bir ortamda temin edilecek.
Sahada çalışma yürüten bütün arkadaşların da herkesin de bu bilinçle son saate kadar, resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar mutlaka oylarına, sandığa sahip çıkmasını bekliyorum. İşimiz gücümüz ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün mutlaka ama mutlaka zamanımızın tamamını seçim kampanyasına, sandık güvenliğine ayırma konusunda hassasiyet gösterilmesi lazım. Kampanya yürüten, emek harcayan, yüreğini ortaya koyan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine içten selam, sevgilerimi gönderiyorum."

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