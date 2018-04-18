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Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Erken seçim gündemi Ankara kulislerini hareketlendirken, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da merak ediliyor. Avukatları aracığılığıyla açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız' ifadelerini kullandı.

Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

HÜDA-PAR'DAN HDP İLE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile göreşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söyledi.

Yeni seçilmesinden dolayı Diyarbakır'da basın kuruluşlarını ziyaret eden Hüda-Par İl Başkanı Metin Kaya ve yöneticiler DHA Diyarbakır Bürosu'nu da ziyaret etti. Gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kaya, genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nun seçim ittifakları konusunda daha önce dile getirdiği gibi herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Kaya, "Bizim kapımız herkese açık, herkes ile görüşürüz. Siyasette düşmanlık olmaz. İlkelerimiz vardır. Biz ittifak yapmak için kimsenin kapısına gitmeyiz. Ama ilkelerimiz çerçevesinde ülkemiz ve bölgemizin huzur ile refahı için herkesle görüşürüz. HDP ile de görüşürüz. Yeter ki görüşeceğimiz kişi ve kesimlerin İslam ve Müslümanlığa karşı bir tavrı ve duruşu olmasın. Biz bölgede herkesle görüşüyoruz. Çünkü, akrabalarımız ve yakınlarımız diğer siyasi partilerde de faaliyet yürütüyorlar" dedi.

Hüda-Par İl Başkanı Metin Kaya, geçmişte HDP ile karşı karşıya geldikleri 6-8 Ekim olaylarına da değinerek, "Bölgede insanlar büyük sıkıntılar yaşadı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı duruşmada bu konuyla ilgili çok önemli açıklamaları oldu. Ancak, kimse üzerinde durmadı. Bazı vali ve yetkilileri o dönemde yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya davet etti. O dönemde emniyetin tutumunu çok iyi biliyoruz. Bugünkü hükümet, 6-8 Ekim olayları başta olmak üzere yaşananları 'FETÖ yaptı' diye FETÖ'nün üzerine atıyor. Ancak, gerçek anlamda bir irdeleme olmadı. Biz o dönemde yaşananlarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BASKANIM SIZ CIKINDA BIZ YERINE BEDEL ÖDERİZ CALMADAN CIRPMADAN ALIN TERİYLE KAZANMAYI HAK HUKUKU INSANLIGI SENDEN OĞRANDİK . ONURSUZCA YASAYANLARA ONURLUCA YASAMASINI SENDEN OGRENDIK
senin gibi siyasetçi bu memlekete zor gelir ALLAH yolunu açık etsin selo başkan
ya allah aşkına bi git ya çok iddaalıymış :D
bu adam içeri girdi ne oldu terörmü bitti,şehitlermi olmadı ne oldu biri anlatsın,adam bayrak dedi vatan dedi,hiç bir bölücü kelimesi yok ama önünü kesemeyince içeri attılar..barış süreci ne güzel devam ediyordu taki seçimde %43 aldılar barış süreci pkk bozdu dediler arkasından feto çıktı,kimseyi enayi yerine koymayın herkes herşeyin bilincinde...inşallah tez zamanda seçim olurda herkes haddini bilir...siyasiler siz bu devletin sahibi değilsiniz hancı biz yolcu sizsiniz
seçimden sonra çıkartırlar seni :D
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