Demirtaş, HDP Eş Başkanlığı'nı bırakıyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ve aday olmayacağını belirtildi. Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serqpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ifade edildi. Demirtaş'ın cezaevinden avukatları aracılığı ile HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak Olağan Kongresi ve neden aday olmak istemediği ile ilgili görüşlerini mektup ile parti yönetimine gönderdiği ve bunun bugün Diyarbakır'da HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacağı kayedildi.