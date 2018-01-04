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Demirtaş, HDP Eş Başkanlığı'nı bırakıyor

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ve aday olmayacağını belirtildi. Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serqpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak. Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ifade edildi. Demirtaş'ın cezaevinden avukatları aracılığı ile HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak Olağan Kongresi ve neden aday olmak istemediği ile ilgili görüşlerini mektup ile parti yönetimine gönderdiği ve bunun bugün Diyarbakır'da HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacağı kayedildi.PARTİ YÖNETİMİ VE TABAN ADAY OLMASINDA ISRAR ETTİHDP'nin MYK ve PM üyeleri 16 Ekim ve 30 Kasım tarihleri arasında yaptıkları toplantılarda da Demirtaş'ın durumunun gündeme geldiği, Parti Meclisi toplantısına cezaevinden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, iki dönem eş başkanlık yaptığını hatırlatarak kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istemişti. Parti Meclisi'ndeki değerlendirmelerden sonra Demirtaş'a, bir kongrede normal, diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3'üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirilmişti. Parti Meclisi toplantısından sonra yapılan MYK toplantısında ise, çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmış, Demirtaş'ın eş başkanlık adaylığının tartışılmamış ve tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulanmıştı.

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