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Demirtaş için avukatları AİHM'e başvurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatları, 'kişi özgürlügü ve güvenliği, ifade hürriyeti, serbest seçim hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatları, 'kişi özgürlügü ve güvenliği, ifade hürriyeti, serbest seçim hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma ve açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde HDP'den cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'e başvurdu. Avukatlar Mahsuni Karaman, Benan Molu ve Ramazan Demir tarafından yapılan başvuruda, dilekçeyle yaşanan süreç anlatıldı. Avukat Mahsuri Karaman, müvekkili Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra yaptıkları tahliye başvurularının Ankara 19 ve 20'nci Ağır Ceza Mahkemeleri'nce reddedildiğini belirtirek, "Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Ancak, Anayasa Mahkemesi seçim sürecinde sessiz kalarak, dosyayı gündeme alıp bir karar vermedi. Bunun üzerine bugün, sayın Demirtaş'ın, 'kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, ifade hürriyeti hakkının, serbest seçim hakkının' sözleşmedeki haklarına getirilen sınırlandırılmaların kötüye kullanıldığının tespiti talebiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk" diye konuştu.

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