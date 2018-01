Demirtaş ile görüşen Hasip Kaplan: Demirtaş ikna edilebilir

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, Demirtaş'ın kendisine ırkçı suçlamaları yapılmasını yanlış bulduğunu söylediğini anlattı. Demirtaş'ın HDP 3. Genel Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili ise Kaplan, "Başkanlık konusunda halkımız isterse Selahattin Demirtaş ikna edilebilir. Örgüt, parti isterse ikna edilebilir" dedi.

"Hem kendi davalarının durumunu hem önümüzde yaklaşan kongre tarihi ve yaşanan tartışmaları konuştuk. Kastı aşan bir tweet üzerinden sonraki 2-3 twet'te parti iç tüzüğü, parti geleneklerine dikkat çekilmesine rağmen ırkçılık bazına taşınmak istenilen, partimize karşı pusuda bekleyen bazı kesimler oldu. Ve ben, her gün basında bunların hepsi her gün sansür uygularken, her gün bu partiyi yok sayarken, televizyonlarda HDP'yi konuşurken ama HDP'li bir milletvekilini çağırmayan bu yaklaşımların hastalıklı olduğunu ve pek de dostane olmadığını bildiğim için hiçbir basına bu konuda açıklamada bulunmadım. Ta ki Sayın Demirtaş, kendisi açıklamada bulundu. Kastı aşan bir tweet nedeniyle ırkçılık suçlamalarının son derece yanlış olduğunu, Hasip Kaplan'ın hayatı boyunca tüm mücadelesiyle ırkçılığa, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı mücadele eden bir hukukçu, bir de demokrasi mücadelesinde bulunan bir milletvekili olduğunu, Meclis performansıyla, kitaplarıyla bunu söylediğini anlattı. Ben de teşekkür ettim."