HABER

Demirtaş, Muharrem İnce'nin ziyaretini değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından kendisine yapılan ziyareti değerlendirdi. Demirtaş, "İki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından kendisine yapılan ziyareti değerlendirdi. Demirtaş, "İki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor. Karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi.
Muharrem İnce'nin dün Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş, İnce ile görüşmelerini ve bazı CHP'li vekillerin kendisinin serbest bırakılması için yaptığı çağrıları, avukatları aracığıyla yazılı olarak değerlendirdi. Demirtaş, İnce'nin ziyaretinin, insani dayanışma ve kendisi adına değerli olduğunu kaydetti. Demirtaş, "Toplumsal kamplaşma ve kutuplaşma, en çok da iktidarın kullandığı dilin vahim sonucudur. İktidar mensupları dahil hepimizin siyaset dilini toplumsal barışa hizmet edecek bir üsluba evrilmesi lazım. Sayın İnce'nin ziyareti, bu açıdan da önemli" dedi.
'KARŞILIKLI DESTEK GİBİ KONULAR GÜNDEME GELMEDİ'
Muharrem İnce ile aralarında daha çok seçim kampanyasının atmosferine ve halihazırda memleketin sorunlarına dair kısa sohbetler geçtiğini belirten Demirtaş, "Zaten iki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli bir cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor. Görüşmede hiçbir şekilde ve kesinlikle karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi. Demirtaş, bazı CHP'li milletvekillerinin kendisinin tahliye edilmesine yönelik çağrılarını ise şöyle değerlendirdi:
"CHP'lilerin benimle ilgili çağrılarını da aynı şekilde önemli ve anlamlı buluyorum. Benim şahsımda adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin acı tablosunun dile getiriliyor olması, elbette ki bu sorunları daha görünür kılıyor."
Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce'nin ardından aile görüşü kapsamında, eşi Başak, kızları Delal ve Dılda Demirtaş ile görüştü.

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.