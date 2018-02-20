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Demirtaş: Öcalan hiçbir zaman bizimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 10:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın hiçbir zaman kendisi ve partisi ile talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmediğini söyledi.  Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği yazılı açıklama, HDP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın hiçbir zaman kendisi ve partisi ile talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmediğini söyledi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği yazılı açıklama, HDP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Demirtaş, açıklamasında, tutuklu yargılandığı dosya kapsamında Ankara'da yapılan duruşmadaki bazı sözlerinin çarpıtıldığını ve bazı basın- yayın organlarında yanlış yer aldığını öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti
"Konunun açıklığa kavuşturulması açısından bir kez daha belirtmek gerekirse; sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak, Hükümet, Sayın Öcalan'ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır. Oysa Sayın Öcalan'dan bugüne kadar bize yönelik ne bir talimat alabilmişlerdir ne de bize herhangi bir emrivakiliği kabul ettirebilmişlerdir. Ancak, İmralı Çözüm Sürecini siyasi bir baskı ve şantaj aracı haline getirmeye çalışmışlardır. Bu baskılara ne Sayın Öcalan ne de biz boyun eğmedik. Bu açıklamaları yapmamın nedeni de spekülatif bir gündem yaratmak değil, yargılandığım dosyada hakkımdaki bu yönlü iddialara cevap vermektir. Duruşmada söylediklerimin tamamı da yüzde yüz doğrudur. Hükümetin çözüm süreçlerine yaklaşımdaki samimiyetsizliğinin de anlaşılması açısından bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum."

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