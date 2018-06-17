Demirtaş TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "24 Haziran'da sandığa atacağınız zarfın içine korkuyu değil, geleceğe yazılmış umut dolu mesajınızı koyun. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a deyin. Karanlığa, korkuya ve kabusa değil, aydınlığa, umuda, huzura, güvene ve barışa şans verin. Bunu başaracağımıza inanalım ve birlikte yapalım." dedi. Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Demirtaş, "Siyasi tarihimiz açısından kara lekelerden biri olarak anılacak bu seçim kampanyasında maalesef ki sizlere Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden seslenmek zorunda bırakılıyorum." ifadesini kullandı. Demirtaş, "4 Kasım 2016'da 12 milletvekili arkadaşıyla, yasalar ayaklar altına alınarak cezaevine koyulduğunu, 20 ayı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde burada tutulduğunu" kaydederek, "hiçbir şekilde adil ve tarafsız bir yargılama süreçlerinin olmadığını" ileri sürdü. Bu 20 ay boyunca, tutuklu olduğu dosyada dahi sadece iki kez mahkemeye çıkarıldığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yargılama sürecim rahatlıkla tutuksuz yapılabilecekken, siyasi baskılar nedeniyle her aşamada tutukluluğuma devam kararı verildi. Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlerin de defalarca dinlediği konuşmalarımdır. Başkaca da bir suçlamayla muhatap olmadım. Benim halen burada olmamın tek nedeni AKP'nin benden korkuyor olmasıdır. Benim burada elimi kolumu bağlayıp, meydan meydan dolaşarak bana iftira atmayı mertlik sanıyorlar. Hakkımda tek bir mahkumiyet kararı bile yokken, beni suçlu ilan ederek hem açıkça Anayasa'yı ihlal ediyor hem de kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, yönlendirmeye çalışıyorlar. Şatafatlı ve lüks yaşamlarını, iktidarlarını kaybetmemek için açıkça yalan söylemekten, iftira atmaktan çekinmiyorlar. Ahlakını ve vicdanını bu derece yitirmiş olanların ülkeyi hangi yüzle yönetmeye talip olduklarını da doğrusu anlamakta zorlanıyorum. En kısa zamanda yargı önünde aklanacağımdan kuşkunuz olmasın. Yeter ki yargı makamları iktidarın beklentilerini değil, hukukun üstünlüğünü esas alsınlar."

Seyit Rıza'nın, "Ben, sizin hilelerinizle, yalanlarınızla baş edemedim bu bana dert oldu ama ben de senin önünde diz çökmedim, bu da sana dert olsun." dediğini aktaran Demirtaş, "Evelallah ben sizin yalanlarınızla da baş edeceğim." ifadesini kullandı. - "Seçimler önemli karar aşamaları" "Saygıdeğer yurttaşlarım, bana uygulanan bu zorbalık, bu hukuksuzluk benimle sınırlı olsaydı, bunları dile getirmeyi çok da gerekli görmezdim ama sizler bu tür zorbalık ve hukuksuzlukları her gün yaşıyor veya çevrenizde yaşandığını görüyorsunuz. Bu zulmün mağdurusunuz zaten. Hayatınızın her anının büyük bir trajediye dönüştüğünü görüyor ve duyuyorum." diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumun tamamını esir almaya çalışan derin bir umutsuzluk, korku ve karamsarlık var. Kamplaşma, kutuplaşma ve gerilim ürkütücü boyutlara ulaştı. Komşu komşudan, kardeş kardeşten şüphelenir, korkar hale geldi. Bunun yanı sıra işsizlik, yoksulluk, enflasyon, dövizdeki durdurulamayan artış, yaşamı iyiden iyiye çekilmez hale getirdi. AKP yönetimi saraylarda, köşklerde, villalarda lüks içinde gününü gün ederken, milyonlarca yurttaşımız ekmeğe muhtaç hale getirildi. Siyasi çıkarları uğruna içeride ve dışarıda ölümü kutsayan savaş politikaları evlatlarımızın canı pahasına sürdürülüyor.

Sevgili kardeşlerim, elbette demokratik rejimlerde seçimler son derece önemli karar aşamalarıdır. Vereceğiniz oylarla yasalarımızı yapıp, ülkeyi yönetecek temsilcilerimizi seçeceksiniz. Alacağınız karar sadece bugünü değil, yarınlarımızı, çocuklarımızı ve torunlarımızı da yakından ilgilendiriyor olacak. 24 Haziran seçimlerinde, oldukça kritik bir kavşağa gelmiş olan ülkemizin bundan sonra hangi istikamete doğru yol alacağına sizler karar vereceksiniz. Tercihinizi AKP ve Erdoğan'dan yana kullanmanız halinde bundan sonra ülkenin tamamının kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında olacak. Yasama, yargı ve yürütme güçlerinin çok önemli yetkileri tek bir kişide toplanmış olacak. O tek kişinin yapacağı en küçük hatayı bile denetleyecek, kontrol edecek ya da sınırlayacak hiçbir kurum olmayacak. 81 milyonun kaderi tamamen bir kişinin insafına terk edilmiş olacak. Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken, Türkiye çağ dışı bir yönetim anlayışıyla yalnızlaşacak. Otoriter, baskıcı, demokrasiden kopmuş bir ülkeye dönüşecek. Cumhuriyet'in artısıyla, eksisiyle bütün demokratik kazanımları, bir gecede ortadan kalkmış olacak."

- "Korkuya, yılgınlığa gerek yok" Demirtaş, "tek adam rejiminde, karşı karşıya kalınan adaletsizlikler, haksızlıklar için başvurulacak hiçbir yerin kalmayacağını" ifade ederek, "Ne mahkemeler ne de diğer devlet daireleri, sizin derdinize derman olmayacak. Her şey tek adamın isteğine, keyfine, çıkarlarına göre düzenlenecek. Bir korku ve istibdat rejiminde nefes alamaz hale gelecek, boğulur gibi hissedeceksiniz. Bunları tahminlerime veya öngörülerime dayanarak değil, son birkaç yılda bilfiil yaşananlara bakarak söylüyorum." diye konuştu. "Bugünlerde yaşadıklarımız tek adam rejiminin sadece fragmanıdır. Filmin asıl korkunç bölümü henüz başlamadı bile." şeklinde konuşan Demirtaş, şöyle devam etti: "İşte 24 Haziran'da bu korku atmosferinin başlayıp başlamayacağına siz kendi oylarınızla karar vereceksiniz. Bu kararınızın demokrasiden ve özgürlüklerden yana olacağından kuşkum yoktur. Bunca zulme ve tehdide rağmen, boyun eğmeyen dik duruşunuz Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa, korkuya, yılgınlığa düşmeye gerek yok. Sonu belirsiz karanlık bir tünele girmeden önce önümüzde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte doğru değerlendireceğiz ve göreceksiniz ülkemizi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Öyle devletin bütün imkanlarını sınırsızca kullanarak seçim kampanyası yapan, valisiyle, kaymakamıyla, yargısıyla, medyasıyla, bütün bürokrasiyi AKP'nin emrinde çalıştıran, buna rağmen meydanları dolduramayan kof kabadayının tehditleri cesaretinizi kırmasın. Bunların bir oyluk canları vardır. Meydanlarda bağırıp çağırarak, insanlara hakaret edip, düşmanlaştırarak halka boyun eğdireceklerini zanneden bu siyasi karikatürlere halkın kim olduğunu ve gücünü göstermek hiç de zor değil.

24 Haziran'da sandığa atacağınız zarfın içine demokrasi istediğinizi gösteren iki pusulayı, HDP ve Demirtaş oylarını koyun, gerisini bize bırakın. Seçim akşamı sandıklar açıldığında görün bakalım, o habire size parmak sallayıp, damarları çıkıncaya kadar bağıran sahte kabadayılar ne hale geliyor. Kendini dünya lideri zanneden bu üçüncü sınıf kasaba politikacılarına güzel bir ders verme fırsatını kaçırmayın. Bu nedenle mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve sandıklara sahip çıkın." - "Sandıklara sahip çıkacaksınız" Özellikle gençlerden, bulundukları yerlerde müşahitlik için görev almalarını isteyen Demirtaş, "Ben buradan, en çok da kadınlara ve gençlere güvenerek aday oldum. Benim buradaki imkanlarım çok kısıtlı. Yüksek güvenlikli bir hücrede tutuluyorum ama biliyorum ki benim adıma seçim kampanyasını sizler inançla, coşkuyla sürdürüyorsunuz." dedi. "Yine biliyorum ki aynı inançla ve coşkuyla sandıklara da sahip çıkacaksınız. Beni merak etmeyin. Sizler iyi oldukça, ben iyi olacağım. Sizler özgür oldukça, ben özgür olacağım. Beni değil 20 ay, 20 yıl daha hücrede tutsalar bile zulme boyun eğmeyeceğim." ifadesini kullanan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Barış için, demokrasi ve özgürlükler için burada sizler adına direnmeye devam edeceğim. Bizi hapisle, hücreyle, ölümle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler. Onları kendi korkularıyla baş başa bırakıp, bizler, el ele güneşli güzel günlere yürüyelim. Peki, kimiz biz? Kürt'üz,Türk'üz, kadınız, erkeğiz, Alevi'yiz, Sünni'yiz ama önce insanız. Birbirimize yoktur üstünlüğümüz. Sadece zulme karşıdır öfkemiz. Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin'dir adımız. Pir Sultan'dır bir yanımız. İşkence tezgahlarında Hallac-ı Mansur olduk. İbrahim'dik, Mazlum'duk biz. Dar ağacına yürürken başımız dikti. Deniz'dik, Hüseyin'dik, Yusuf'tuk. Said'di adımız Dağkapı meydanında. Bolu Beyi'ne boyun eğseydik, Köroğlu'na çıkmazdı adımız. Mahir olmazdık, cesaret timsali. Kuyuda Yusuf'tuk, Kerbela'da Hüseyin. Sürgünde Ahmet Kaya, zindanda Yılmaz Güney'di namımız. Unutmayın ki 'Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu?' diyerek yola çıktık. Bizim farkımız budur işte."