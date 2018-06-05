HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demirtaş'a AGİT-PA seçim gözlem heyetinden ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) seçim gözlem heyeti ile görüştü.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) seçim gözlem heyeti ile görüştü. Demirtaş'ı ilk kez yabancı bir heyetin cezaevinde ziyaret ettiği kaydedildi.
HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri öncesi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye gelen ve bütün Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme yapmayı planlayan AGİT-PA seçim gözlem heyetinin bugün cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş ile Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 2 saat süren ziyaret ile birlikte AGİT-PA'nın Adalet Bakanlığı ve Dışişleri bakanlıklarının izniyle Demirtaş ile cezaevinde görüşen ilk yabancı heyet olduğu kaydedildi. HDP açıklamasında, Selahattin Demirtaş'ın hem kendi tutukluluğuna hem de seçim sürecinde HDP ve muhalefetin karşı karşıya olduğu hak ihlallerine dair görüş ve değerlendirmelerini AGİT-PA heyetine ilettiği de belirtildi.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeahSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.