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Demirtaş'a bir fezleke daha 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:22 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 29 Mayıs 2016 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yeni bir fezleke hazırladı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 29 Mayıs 2016 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yeni bir fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke, Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında 3 suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.
Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre tarafından hazırlanan ve Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Fezlekede, Demirtaş'ın 'Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işlediği iddia edildi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nin, 29 Mayıs 2016 günü Kayapınar Spor Salonu'nda yapıldığı belirtilen fezlekede, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da kongreye katılarak, bir konuşma yaptığı belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan bir televizyonda canlı olarak yayınlanan konuşmasında, 'terör örgütünün propagandasını yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarını işlediği belirtilen fezlekede, "İstanbul HDP Milletvekili olan şüpheli Selahattin Demirtaş hakkında TBMM'ce Anayasamızın 83'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur"denildi.
Fezlekede, şüpheli hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan Adalet Bakanı tarafından soruşturma izni verildiği ifade edildi. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 3 suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek. Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, yasama dokunulmazlıkları, 20 Mayıs 2016'dan önceki suçlar için kaldırılmıştı.

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