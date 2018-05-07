Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Demirtaş'ın adaylığı çok değerlidir. Bu aynı zamanda demokratik siyasette ısrarın yansımasıdır." ifadesini kullandı. Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunun, "manifesto özelliğine sahip olmadığını ve yeni bir şey duymadıklarını" savundu. Yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısına değinen Beştaş, "Her ilde üniversite diye tabela üniversiteleri kurdular. Şimdi de kendi iktidar sahasını büyültmek için 'üniversiteleri bölelim' diyor. Çözüm okulları, üniversiteleri bölüp parçalamak değil, bilimsel desteği arttırmak ve özgür düşüncenin yaratılmasıdır." dedi. - "Vatandaşa rüşvet veriyor" Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve emeklilere Ramazan ile Kurban bayramları öncesi 1000'er lira ikramiye ödenmesini de öngören "torba tasarının" TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Beştaş, tasarının, "seçim rüşveti" olduğunu öne sürdü. Beştaş, "Vatandaşa rüşvet veriyor. 16 yıllık iktidarında emekliye ikramiye vermeyen iktidar, seçime 50 gün kala bütün emeklilere 1000 lira verdi." diye konuştu.

Tasarıyla vergi adaletsizliğinin daha da derinleştiğini ileri süren Beştaş, HDP'nin yönetim anlayışında asla vergi affının olmadığını, vatandaşların ödeyemeyecekleri vergiye mükellef edilmeyeceğini savundu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin YSK'ya başvuru yaptıklarını anımsatan Beştaş, "Demirtaş'ın adaylığı çok değerlidir. Bu aynı zamanda demokratik siyasette ısrarın yansımasıdır. İkinci turda biz yine Demirtaş ile birlikte bu yarışa devam edeceğiz." dedi. Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini savunan Beştaş, Demirtaş'ın serbest bırakılması için yargılandığı yerel mahkeme, YSK, AİHM ve Anayasa Mahkemesine en kısa sürede başvuruda bulunacaklarını söyledi. - Sorular Bir gazetecinin, "Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Sizin partinizden bazı milletvekilleri, İnce'yi samimi bulmadıklarını ifade etti. Siz de aynı görüşte misiniz?" sorusunu yanıtlayan Beştaş, İnce'nin Demirtaş'ı ziyaret etmesini anlamlı ve değerli bulduklarını söyledi.