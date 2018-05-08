Demirtaş'ın Diyarbakır'daki son davası da Ankara'ya nakledildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan yargılandığı davası da Ankara'ya nakledildi. Bu davayla birlikte Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılaması yapılan tüm dosyaları nakledilmiş oldu.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve avukatları katılmadı. Sanığın savunmasının alınmadığını belirten mahkeme, Demirtaş'ın mahkeme huzurunda savunma vermek istediğini, bunun üzerine önceki celselerde duruşma salonunda bizzat hazır edilmesi için yazılan müzekkerelere güvenlik gerekçesiyle olumlu karşılık verilemediğini kaydetti. Gerek evrensel hukuk kaideleri, gerekse mer-i hukuktaki savunma hakkının kutsallığı ve yargılama birliğinin sağlanması amacıyla celse arasında davanın nakli talebinde bulunulduğunu belirten mahkeme, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin nakil kararı verdiğini ifade etti. Belirtilen gerekçelerle Demirtaş'ın dosyasının Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, kararın kesin ve yasa yolu kapalı olmak üzere verildiğini kaydetti.

DİYARBAKIR'DA DOSYASI KALMADI

Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyanın nakline ilişkin kararı üzerine Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılandığı tüm dosyalar nakledilmiş oldu. Yargıtay’ın son nakil kararı ile birlikte Demirtaş’ın Ankara’ya nakledilen dava sayısı 4'e çıktı. Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmişti. Demirtaş hakkında, Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya gönderilmişti. Selahattin Demirtaş hakkında 27 Aralık 2013 tarihinde yerel seçimler için gittiği Şırnak'ta yaptığı konuşma nedeniyle 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma' suçundan Şırnak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da Ankara'ya nakledilmişti.

