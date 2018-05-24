HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demirtaş'ın tahliyesinin reddine yapılan itiraz da reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:37 | Son Güncelleme

 ANKARA 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebini reddeden kararına yapılan itirazın reddine karar verdi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebini reddeden kararına yapılan itirazın reddine karar verdi. Demirtaş'ın avukatı Muhsuni Karaman, yetiştirmeleri halinde yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine yönelik yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, Demirtaş'ın avukatları bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı değerlendirerek, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, suçun işlendiği hususunda kuvvetli delillerin varlığı ve karartılma ihtimali gözönüne alınarak karara usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihhet bulunmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine karar verdi.
'ÖNCELİKLİ ELE ALMA VE TEDBİR TALEPLİ AYM'YE BAŞVURUCAĞIZ'
Karara tepki gösteren Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, dosyada karartılacak delilin olmadığını, delillerin tümünün kayıt altına alınan konuşma, beyan ve açıklamalar olduğunu belirterek, "Müvekkilim zaten tüm beyanlarının arkasında duruyor. Diğer bir delil ise, HDP MYK'sı tarafından atılan bir twett. O husus da sabit ve HDP MYK'sınca teyit edilmiş. Yetişirse, yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. AYM’nin bu başvuruyu birkaç gün içinde karara bağlama yetkisi var. Umarız bunu yapar ve bu karanlık siyasal ortama ışık tutacak bir karara imza atar" diye konuştu.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
CHP'nin Ergenekon mağduru adayı Çelebi: Silivri ateş hattından geliyorumCHP'nin Ergenekon mağduru adayı Çelebi: Silivri ateş hattından geliyorum
Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…

Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…

İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.