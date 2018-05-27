HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyeti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Antalya milletvekili adayları Deniz Yıldırım ve Hadi Cin, Edirne'deki cezaevinde cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiklerini, kendilerine, "Cezaevinde ölürsem tabutumu yatırarak değil, dik çıkarın" vasiyetinde bulunduğunu söyledi.

Demirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyeti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Antalya milletvekili adayları Deniz Yıldırım ve Hadi Cin, Edirne'deki cezaevinde cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiklerini, kendilerine, "Cezaevinde ölürsem tabutumu yatırarak değil, dik çıkarın" vasiyetinde bulunduğunu söyledi.
HDP Antalya İl Örgütü, milletvekili adayları tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Bir restorandaki toplantıya, bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı, 16 milletvekili adayının umuda yürüdüğünü belirterek, “Bizi yok sayan bir iktidarla mücadele ediyoruz. 24 Haziran'da bizi sandığa gömme hesabı yapanların kabusu olacağız" dedi.
HDP Antalya İl Eş Başkanı Cevdet Çağlar da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar zafere kenetlendiklerini belirterek, "Bizler olağanüstü süreçlerde, olağanüstü başarılar elde eden bir partiyiz. 24 Haziran halkların bayramı, zaferi olacaktır. Antalya'daki 16 adayın 8'i kadın. Bu da partimizin kadına verdiği önemi gösteriyor. Antalya kozmopolit bir yapıya sahip. Halkların bir arada yaşadığı bir il. Buradan elde edilecek başarı Türkiye geneline yansır" diye konuştu.
HDP Antalya milletvekili adayları da toplantıda duygu ve düşüncelerini açıkladı. Partinin ikinci sıra milletvekili adayı avukat Deniz Yıldırım ile dördüncü sıra adayı avukat Hadi Cin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. Yıldırım, Selahattin Demirtaş'ın ziyaret sırasında kendilerine vasiyette bulunduğunu belirterek, "Demirtaş bize 'Biz dik durduk, eğilmedik. O yüzden buradayım. Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın. Yatırarak çıkarmayın' dedi. Biz de dik duracağız" dedi.
Diğer adaylar da kendilerini tanıttıktan sonra toplantı sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Demirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyetiDemirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyetiDemirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyetiDemirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyeti

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruzMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.