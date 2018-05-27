Demirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyeti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Antalya milletvekili adayları Deniz Yıldırım ve Hadi Cin, Edirne'deki cezaevinde cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiklerini, kendilerine, "Cezaevinde ölürsem tabutumu yatırarak değil, dik çıkarın" vasiyetinde bulunduğunu söyledi.

HDP Antalya İl Örgütü, milletvekili adayları tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Bir restorandaki toplantıya, bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı, 16 milletvekili adayının umuda yürüdüğünü belirterek, “Bizi yok sayan bir iktidarla mücadele ediyoruz. 24 Haziran'da bizi sandığa gömme hesabı yapanların kabusu olacağız" dedi.

HDP Antalya İl Eş Başkanı Cevdet Çağlar da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar zafere kenetlendiklerini belirterek, "Bizler olağanüstü süreçlerde, olağanüstü başarılar elde eden bir partiyiz. 24 Haziran halkların bayramı, zaferi olacaktır. Antalya'daki 16 adayın 8'i kadın. Bu da partimizin kadına verdiği önemi gösteriyor. Antalya kozmopolit bir yapıya sahip. Halkların bir arada yaşadığı bir il. Buradan elde edilecek başarı Türkiye geneline yansır" diye konuştu.