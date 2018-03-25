"Demiryolu kaynaklı yük taşımacılığını artıracağız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkede lojistik merkezleri yaparak, demiryolu kaynaklı taşıdığımız yük miktarını artırarak ülkenin gelirini artırmak istiyoruz." dedi.

Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni için kente gelen Arslan, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen 2002-2018 Yozgat Ulaştırma ve Haberleşme Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda katılımcıların istek ve taleplerini dinleyen Bakan Arslan, yaptığı değerlendirme konuşmasında, Türkiye'de 80 yılda 50 kilometre tünel inşa edildiğini, son 15 yılda ise 389 tünel yapıldığını belirtti.

Arslan, "Vatandaşın kaynağını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Bunu yaparken sadece İstanbul, Antalya, Kars demiyoruz, 81 ilin hepsine yapıyoruz. Yozgat'a da yapıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas demiryolunda 66 kilometre tünel var. Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda 50 kilometre tünel yapıyor, sadece üç ili ilgilendiren bir projede 66 kilometre tünel yapıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki Yozgat dahil her yere yapıyoruz. Biz ölçümüzü biliyoruz, biz millete yapamayacağımız sözleri vermiyoruz, verdiğimiz sözlerin de gereğini yapıyoruz. Yozgat'a da verdiğimiz sözlerin gereğini yapıyoruz. Sadece laf üretmek adına laf etmek doğru değil. Sonuçta bu projeleri yaparken kamulaştırması var, yapımı var, bunlar bir bütçe bir hesap meselesi. Geçmiş hükümetler gibi hesapsız davranmıyoruz. Gidip IMF'in kapısında dilenmiyoruz." diye konuştu.