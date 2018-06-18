"Demokrasi mahalleye kadar girmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Demokrasiyi mahalleye kadar getirmek lazım" dedi.

Budak, Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısında, 24 Haziran seçimleriyle egemenliğin milletten alınıp saraya teslim edileceğini öne sürdü.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olmasını istediklerini kaydeden Budak, ülkeyi milletin yönetmesi gerektiğini vurguladı.

CHP iktidarında muhtarların yetkilerinin artırılacağını ifade eden Budak, yanlarında çalıştıracakları personel ve bütçe verileceğini belirtti.

Emlak vergilerinden muhtarların da pay alacağını dile getiren Budak, "Demokrasiyi mahalleye kadar getirmek lazım. Osmanlı döneminde ilk seçimler muhtarlık seçimleriydi. Ama şu anda değeri yok. O bütçeyi alıp mahallenizdeki ufak tefek işleri yapacaksınız." dedi.

Toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, CHP Antalya Milletvekili adayı Rafet Zeybek, partililer ve muhtarlar katıldı.

