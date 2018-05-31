"Demokrasi ve kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz." dedi.
Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partisiyle kentin kaderinin adeta bir olduğunu söyledi.
AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Malatya'nın hep yanlarında olduklarını ve 24 Haziran'da da bu desteğin süreceğini belirten Tüfenkci, Malatya'nın kendi ülkesine ihanet edenlere karşı her zaman yumruğunu sert tuttuğunu ifade etti.
Bakan Tüfenkci, bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyonu bir ve beraber görüyoruz. Malatya'nın her bir karış toprağını karış karış gezerek kardeşliğimizi tesis ediyoruz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise kentin bugün çok önemli bir misafiri konuk edeceğini bildirdi.
Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçeceklerini ve Malatya'nın tüm ilçeleriyle seçime hazır olduğuna dikkati çeken Çalık, "İnce'ye inat, bütün muhalefete inat, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Cumhur ittifakıyla Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü meclis, hükümet için güçlü Türkiye için bütün Malatya liderinin arkasında duruyor. Beydağı gibi dimdik duruyor inşallah. Kardeşlerim vakit Türkiye, Malatya vakti. İnce'yi de Kılıçdaroğlu'nu da sandığa gömme vakti." şeklinde konuştu.
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