HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Demokrasi ve kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partisiyle kentin kaderinin adeta bir olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Malatya'nın hep yanlarında olduklarını ve 24 Haziran'da da bu desteğin süreceğini belirten Tüfenkci, Malatya'nın kendi ülkesine ihanet edenlere karşı her zaman yumruğunu sert tuttuğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci, bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan kardeşliği tesis etmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyonu bir ve beraber görüyoruz. Malatya'nın her bir karış toprağını karış karış gezerek kardeşliğimizi tesis ediyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise kentin bugün çok önemli bir misafiri konuk edeceğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçeceklerini ve Malatya'nın tüm ilçeleriyle seçime hazır olduğuna dikkati çeken Çalık, "İnce'ye inat, bütün muhalefete inat, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Cumhur ittifakıyla Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü meclis, hükümet için güçlü Türkiye için bütün Malatya liderinin arkasında duruyor. Beydağı gibi dimdik duruyor inşallah. Kardeşlerim vakit Türkiye, Malatya vakti. İnce'yi de Kılıçdaroğlu'nu da sandığa gömme vakti." şeklinde konuştu.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Karamollaoğlu: YSK'dan tedbir almasını bekliyoruzKaramollaoğlu: YSK'dan tedbir almasını bekliyoruz
İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış / Ek fotoğraflarİnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış / Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Malatya

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.