"Demokrasimiz 24 Haziran ile daha da güçlenecek"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bizim demokrasimiz, 24 Haziran ile birlikte daha da güçlenecek, özgürlük alanımız daha da genişleyecek. Hele hele yeni hükümet sistemiyle sizin sorunlarınız daha hızlı bir şekilde çözülecek." dedi. Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Şefkat Eli Derneğince merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Eşi Zeliha Elvan ile masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan Elvan, orucunu mahalleliyle açtı. Elvan, burada yaptığı konuşmada, her kesimden insanın aynı sofrada buluştuğunu, ramazan ayının sevincinin birlikte yaşandığını söyledi. Her insanın kendileri için değerli ve biricik olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu: "Bizde ayrımcılık, asabiyetçilik olmaz; ırkçılık asla olmaz. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, hele hele adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde asla ırkçılık olmaz. Bizde bölgecilik olmaz. Bizim nezdimizde doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle Türkiye tek bir bölgedir ve devlettir. 81 milyon insanın tamamının ülkesidir. Her bir vatandaşımız bizim için birinci sınıftır ve son derece değerlidir."

Elvan, Kürt kökenli vatandaşlara devlet vadedenlerin Orta Doğu'yu "kan gölüne" çevirenlerle aynı olduğunu, hiçbir şekilde küresel mihrakların oyuncağı olunmayacağını söyledi. - "Yeni sistemde sorunlarınız daha hızlı çözülecek" Milletin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye karar verdiğini dile getiren Elvan, "Milletin kararının gereğini inşallah hep birlikte 24 Haziran'da yerine getireceğiz. Her türlü seçim güvenliğini sağlıyoruz. Her vatandaşımızın tercihi bizim için saygıdeğerdir." diye konuştu. Elvan, geçtiğimiz dönemlerde Demirtaş Mahallesi'ne yaptığı ziyarette özellikle annelerin kendisinden uyuşturucu sorununun bitirilmesini istediğini belirterek, Mersin Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla kentin, uyuşturucuyla mücadelede 81 il arasında birinci seçildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, sorunların çözümünde daha hızlı olunmasını sağlayacağına da değinen Elvan, şu değerlendirmede bulundu: "Bizim demokrasimiz 24 Haziran ile birlikte daha da güçlenecek, özgürlük alanımız daha da genişleyecek. Hele hele yeni hükümet sistemiyle sizin sorunlarınız daha hızlı bir şekilde çözülecek. Birçok sorununuzu zamanında ilgili kişilere aktaramıyorsunuz. Artık yeni hükümet sistemi öyle bir sistem olacak ki sizin sorunlarınıza anında cevap veren ve çözüm üreten bir yaklaşımı olacak. Sizin sorunlarınızı çözmeyenin de hesabını hükümet soracak."

- "Cesaretlenin kardeşlerim, korkmayın" Kalkınma Bakanı Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her vatandaşın hakkı ve hukukunun korunması için büyük çaba sarf ettiğini ifade ederek, Erdoğan'ın, ülkede geçmişte konuşulamayanların konuşulmasını, yapılamayanların yapılmasını sağladığını anlattı. Geçmişte küçük yaştaki çocukların, terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını anımsatan Elvan, şunları kaydetti: "13, 14 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerine silah verdiler. Anneler, evlerinde o yanından ayrılan o kız çocukları için günlerce ağladı ama şimdi hiç kimse bu çocuklarımızı dağa götüremiyor, götüremeyecek de. Barış, özgürlük, demokrasi diyerek insanlar üzerinde baskı yapacaksın sonra da gidip Amerikan uşaklığı yapacaksın. Bu mu barış, özgürlük, adalet? Cesaretlenin kardeşlerim, korkmayın; bu millet, ülke için mücadele verin. Bunların baskılarından korkmayın. Bunlar sizin adamlarınız değil, birilerinin adamları. Bunlar, talimatla iş yapanlar. Niye Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar çünkü Cumhurbaşkanımız milletimizi dinliyor. Milletimiz ne diyorsa onu yapıyor."

Elvan, kendisini dinleyen gençler ve çocukların ileride ülkenin önemli kademelerinde ve iyi mesleklerde görev alabilecek yetenekte olduklarını vurgulayarak, "Sevgili gençler, ülkemize birlikte sahip çıkalım. Eğitimimizi tamamlayalım. Desteğe ihtiyacınız varsa verelim, işse iş, aşsa aş sağlayalım. Biz bunları yapabilecek güçteyiz ama ne olur bu terör örgütü ve terör örgütünün destekçilerinin baskısı altında kalmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Onun için ne olur geleceğinizi kaybetmeyin." dedi. Elvan'a programında Mersin Valisi Ali İhsan Su da eşlik etti.

"Demokrasimiz 24 Haziran ile daha da güçlenecek"

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bizim demokrasimiz 24 Haziran ile birlikte daha da güçlenecek, özgürlük alanımız daha da genişleyecek. Hele hele yeni hükümet sistemiyle sizin sorunlarınız daha hızlı bir şekilde çözülecek" - "13, 14 yaşındaki çocuklarımı

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