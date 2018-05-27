SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "24 Haziran'da bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sandıklara giderek koruyacağız." dedi. Bakan Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen "İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma Toplantısı"na katıldı. Daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na geçen Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlere değinerek, bu tarihten sonra millet iradesinin uygulamaya geçeceğini söyledi. Bu seçimlerin devletin bekası, milletin birliği ve bütünlüğü, ülkenin bağımsızlığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "24 Haziran'da bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sandıklara giderek koruyacağız. Yeniden büyük Türkiye'nin inşası, güçlü bir hükümete ve güçlü bir liderliğe bağlıdır." dedi. Yılmaz, bu seçimlerin ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale gelmesini sağlayacağını dile getirerek, "Lider ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti AK Parti'dir. İnsanımızın dişiyle, tırnağıyla, canı pahasına bedel ödeyerek elde ettiği hak ve özgülükleri bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Hiçbir zaman millete güvenmediler" Halkı yetersiz görenler olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: "Biz hükümeti kurma yetkisini millete verdik. Ama bugün cumhurbaşkanı adayları olanlar diyor ki, 'Bu hakkı milletten geri alacağız' diyor. Niçin geri alıyorsun? Bu millet seni seçerken iyi de kendi hükümetini kurarken, kendi cumhurbaşkanını seçerken yanlış mı yapar? Bunlar niçin böyle yapıyorlar? Çünkü bunlar kendilerini bu ülkenin sahibi görüyorlar, halkın bir hakkının olmadığını düşünüyorlar. Eğer kullanması gereken bir hak varsa o hakkı da ancak kendileri kullanabileceklerini düşünüyorlar. Oysa siz geçen yıl referandumda 'Hükümeti ben kuracağım' dediniz, hakkınızdı, egemenliğin sahibi millettir. Bu millet kendi hakkına sahip çıktı. Şimdi 'Bu hakkı milletten alacağım.' diyor. Sana bu hakkı kim verdi? Millete sormadan bu hakkı alamazlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bu partilerin DNA'sında, genetik kodlarında vardır, hiçbir zaman millete güvenmediler, her zaman millete yukarıdan baktılar, fırsat verildiğinde hep milletin haklarını geri aldılar. Ama millete hakkını veren tek parti, Adalet ve Kalkınma Partisi oldu."

Bakan Yılmaz, kendilerini bu ülkenin sahibi gören seçkinlerin yeni "28 Şubat" hayallerine son vermek için 24 Haziran seçimlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ben 28 Şubat hayallerine son verelim dediğimiz zaman ola ki içimizden bazı kardeşlerimiz hala '28 Şubat mı kaldı?' diyebilirler. Bir cumhurbaşkanı adayı ne diyor biliyor musunuz? 'Eğitim sistemi sizce nasıl olacak?' diye soruluyor, verdiği cevap şu, 'Okul öncesi 1 yıl olacak, sonra da kesintisiz 8 yıl olacak.' Ne demek bu? İmam Hatip Ortaokullarını kapatacağım, meslek eğitimlerinin yolunu kapatacağım, Türkiye'de kimse hafız olmasın, Kur'an öğrenimi 15-16 yaşından sonra başlasın demektir. Bu 28 Şubat'ın tekrar günümüze taşınmasıdır, günümüzde tekrar hortlamasına fırsat verilmesidir. Onun için diyoruz ki 28 Şubat hayalini görenler, daha siz çok hayal görmeye devam edersiniz. Yeter ki Allah bu milletin birliğini, dirliğini, beraberliğini daim kılsın." - "24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor"

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla beraber gündemi belirlenen, iç ve dış siyaseti bazı mahfiller tarafından idare edilen bir ülke olmaktan çıktığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor. 7 düvelin çağdaş versiyonları istiyorlar ki Türkiye tökezlesin ve tam bağımsızlık iddiasından vazgeçsin, eskiden olduğu gibi bazı merkezlerden gelen politikaları uygulasın. 24 Haziran'da AK Parti'yi yeniden ve güçlü bir şekilde iktidara getirin ki Türkiye tam bağımsız politikaları uygulamaya devam etsin, Kudüs, Filistin, Saraybosna sevinsin. Kudüs'ün, Saraybosna'nın sevincine ortak olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük ve kutlu yürüyüşe davet ediyoruz. Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz. Güçlü yasama, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demektir. 24 Haziran seçimlerine müteakip kurulacak millet hükümeti zamanında Türkiye, zaman da kaynak da israf etmeyecektir. Daha büyük, daha güçlü, daha refah içinde bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini yakalayacağız. Herkesin işi, aşı, evi, barkı olsun. Huzur, kardeşlik, birlik, bereket, bolluk olsun. Bunu 16 yıllık tecrübe ve birikimiyle yaparsa AK Parti yapar."