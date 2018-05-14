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DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS Menderes'in sorgu fotoğrafını 100 bin liraya sattılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

1960 askeri darbesi sonrasında Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafları gazetelere önemli meblağlara satıldı - Dolmabahçe'de kurulan İrtibat Bürosunda yapılan fotoğraf müzayedesinde yargılananlara ait 37 fotoğraf için açık artırma düzenlendi - Tartışmalara neden olan müzayedede Hürriyet gazetesi, Menderes'in sorgulandığı sırada terini silerken gösteren bir fotoğraf için zamanın parasıyla 100 bin lira ödedi - Necip Fazıl Kısakürek'in kitabında anlattıklarına göre, Menderes'in Eskişehir'de yakalanıp Ankara'da havaalanına getirilmesinin de yer aldığı fotoğraflar için bir subaya 7 bin lira verildi

AYNUR EKİZ- 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in sanık sıfatıyla ifadesi alınırken çekilmiş fotoğrafları, basına açık artırma yoluyla satılarak ticarileştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yassıada'da duruşmaların başlamasına sayılı günler kala 9 Ekim 1960'da Milli Birlik Komitesi'nin Dolmabahçe'deki İrtibat Bürosu'nda tartışmalara neden olan bir fotoğraf müzayedesi yapıldı.

Müzayedede, sanıklara ait 37 fotoğraf açık artırma suretiyle gazetelere ve dergilere o zamanın parasıyla 298 bin 658 liraya satıldı.

Hürriyet gazetesi tarafından, Adnan Menderes'in, Yüksek Soruşturma Kurulu üyelerinden Avni Yurtsever tarafından sorgulandığı sırada terini silerken gösteren bir fotoğraf için yine günün parasıyla 100 bin lira ödendi.

- Menderes'in fotoğrafı için subaya 7 bin lira

Öte yandan Necip Fazıl Kısakürek "Benim Gözümde Menderes" isimli kitabında "ahlak düşüklüğünün baş rolünde" basının olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:

"Zavallı Demokrat Parti ileri gelenlerini 'düşükler' diye anan bu sefil mahluklar, bilmeden kendi sıfatlarını haykırmaktadırlar. Bunların içinde, iç çamaşırına kadar her şeyini Adnan Beye borçlu olanlar bulunduğu gibi, bir zamanlar Ankara'da kaldığı otelin yatak odasına gelecek kadar Başvekil'den yakınlık görmüş olanlar da vardır. Bu sonuncusu, Adnan Bey'in Eskişehir'de yakalanıp Ankara havaalanına indirildiği andaki canhıraş fotoğrafını aleyhtar bir resim atlı ibaresiyle ve adeta iftiharla koymuş ve sonradan Başmuharrirleri Şükrü Baban'dan öğrendiğime göre, resmi getiren subaya tam 7 bin lira ödemiştir. Satana mı, alana mı, kime ne diyelim?"

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Anahtar Kelimeler:
Merhum Başbakan Adnan Menderes

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