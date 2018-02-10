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Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Ali Biliz görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 17:54 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Merkezi, Bursa İl Başkanı Ali Biliz’i görevden aldı.Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları Arslan Yılmaz, Ertan Küçükay ve GİK Üyesi Hasan Aysal, Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta sonu Gemlik’te polis tacizine maruz kaldığı belirtilen İl Başkanı Ali Biliz ile ilgili yasal süreç ve sağlık sorunları hakkında il ve ilçe başkanlarına bilgi verdi.

Demokrat Parti Genel Merkezi, Bursa İl Başkanı Ali Biliz’i görevden aldı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları Arslan Yılmaz, Ertan Küçükay ve GİK Üyesi Hasan Aysal, Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta sonu Gemlik’te polis tacizine maruz kaldığı belirtilen İl Başkanı Ali Biliz ile ilgili yasal süreç ve sağlık sorunları hakkında il ve ilçe başkanlarına bilgi verdi. Aynı zamanda teşkilat başkanı da olan Ertan Küçükay, "İl Başkanımız Sayın Ali Biliz’in mevcut sağlık durumunu göz önüne alarak Başkanlık Divanımızın almış olduğu kararla, tüzüğümüzün bize verdiği yetki ile il başkanımızı görevden aldık. DP Türkiye’nin namusudur. Hiçbir polis ya da asker kardeşimizle, Demokratlar olarak sorumuz yoktur. Ancak bu münferit olay bizleri ayrıştırmamalıdır" dedi.

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