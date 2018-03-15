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Demokrat Parti MKK ve parti üyeliğinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi İsmail Cinoğlu, hem partisinden hem de MKK üyeliğinden istifa etti.Cinoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Yıllardır Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri olan ve mensubu bulunduğum, her kademesinde görev aldığım, son olarak da MKK üyesi olarak görev yaptığım Demokrat Parti’den gördüğüm lüzum üzerine ayrılık kararı almış bulunmaktayım.Bu süreç içerisinde şahsıma ve aileme verilen görevlerin layığı ile yerine getirildiğini düşünüyorum.

Demokrat Parti MKK ve parti üyeliğinden istifa etti

Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi İsmail Cinoğlu, hem partisinden hem de MKK üyeliğinden istifa etti.
Cinoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Yıllardır Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri olan ve mensubu bulunduğum, her kademesinde görev aldığım, son olarak da MKK üyesi olarak görev yaptığım Demokrat Parti’den gördüğüm lüzum üzerine ayrılık kararı almış bulunmaktayım.Bu süreç içerisinde şahsıma ve aileme verilen görevlerin layığı ile yerine getirildiğini düşünüyorum. Bulunduğumuz görevler içerisinde bana destek olan parti örgütüne ve tüm hemşerilerime şükranlarımı bir borç bilirim. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan Cinoğlu, 2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti İl Genel Meclis üyesi adayı olarak, 2 bin 389 oy almıştı.

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