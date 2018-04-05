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Demokrat Parti’den CHP’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarette bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunları ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirine aktarma fırsatı bulduk" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti’nin cumhuriyet çınarının en önemli dallarından birisi olduğunu belirterek, "Demokrasi, vatan sevgisi, din, vicdan özgürlüğü, düşünceyi ifade konusunda kendileri de hem bugün için hem geçmişte önemli siyasal görevler yerine getirmişlerdir. Bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunları ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirine aktarma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Diğer siyasal partilerle de görüşmelerimiz devam edecek"
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelmesi ve ittifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla temaslarının olup olmayacağı sorusu üzerine, "Türkiye’nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye’nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Siyasal partilerin temel görevi Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel yaşam sunmaktır. Nezaket ziyareti ötesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da konuştuk. Elbetteki diğer siyasal partilerle de görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına alıp okullarına bırakması
Otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına alıp okullarına bırakmasıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Daha önce de yapıyordum ben bunu ama bu kez araca binen öğrenci arkadaşımız ’Ben fotoğraf çekmek istiyorum babama göstermek istiyorum’ deyince ben, ’Siz bilirsiniz’ dedim, fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Şu bir gerçek üniversite öğrencileri bu toplumun göz bebeğidir. Çünkü onlar geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan kişilerdir. Kimisi mimar, kimisi mühendis, kimisi siyaset bilimci, kimisi ekonomide uzman olacak, hayatın her alanında Türkiye’yi ileriye taşıyacak olanlardır. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmalıyız. Onların genç yaşta olduklarını, delikanlı olduklarını, onların zaman zaman hata yapsalar bile hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir."

"Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte askerlere moral ziyaretinde bulunmak için giden sanatçılarla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım. Az bile söyledim" yanıtını verdi.

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