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Deniz Baykal Ankara’ya döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Almanya’dan bugün Türkiye’ye döndü.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Almanya’dan bugün Türkiye’ye döndü. Baykal’ın tedavisi Ankara’da devam edecek.
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakımda kalıp tedavi için daha sonra Almanya’ya giden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye döndü. Baykal, Ankara Esenboğa Havalimanından ambulansla ayrıldı. Yaklaşık 3,5 ay sonra Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek.

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